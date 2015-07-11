Пеллегрини: "Дадим возможность себя проявить молодым футболистам"

наконец то пеллегрини отлично поспал.))
Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегринии отметил, что в предстоящем товарищеском матче с "Мельбурном" шанс получат молодые футболисты команды.
Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегринии отметил, что в предстоящем товарищеском матче с "Мельбурном" шанс получат молодые футболисты команды.
наконец то пеллегрини отлично поспал.))
А на каком месте в Чемпионате Австралии идет Мельбурн????
17 мая 2015 «Мельбурн Виктори» стал чемпионом Австралии, победив в решающем матче «Сидней» со счётом 3:0.
«Мельбурн» в третий раз в истории стал чемпионом Австралии: ранее команда становилась сильнейшей в стране в сезонах 2006/07 и 2008/09.
RMUKMU, вот видишь, они выбирают себе в соперники чемпионов, а не как некоторые - середняков, которым тоже умудряются сливать.
Это я про все наши клубы, без исключения, хоть и за Зенит, им бы тоже , чтобы хорошо играть В ЛЧ соперников уровня Мельбурна выбирать....
Даже, если уступят , это намного полезнее, чем ничья или победа с середняком.
Ну посмоьрим
дерзай а мы посмотрим!