Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пеллегрини: "Дадим возможность себя проявить молодым футболистам"

    Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегринии отметил, что в предстоящем товарищеском матче с "Мельбурном" шанс получат молодые футболисты команды.


    "Это замечательное место. Тут есть все необходимое, и мы понимаем, что сделали правильный выбор. У нас в составе интересное сочетание молодых и опытных футболистов. Мы намеренно взяли перспективных игроков и дадим им возможность себя проявить. Что касается дальнего перелета, то никаких проблем с акклиматизацией лично у меня не было. Я отлично поспал и рад находиться в Австралии первый раз. Предстоящая игра с "Мельбурном" будет для нас очень полезной", - сказал Пеллегрини.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2015 06:51
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 11 июля 2015, 12:49

      наконец то пеллегрини отлично поспал.))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      juventus186 11 июля 2015, 08:35

      А на каком месте в Чемпионате Австралии идет Мельбурн????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      RMUKMU > juventus186 11 июля 2015, 22:53

      17 мая 2015 «Мельбурн Виктори» стал чемпионом Австралии, победив в решающем матче «Сидней» со счётом 3:0.
      «Мельбурн» в третий раз в истории стал чемпионом Австралии: ранее команда становилась сильнейшей в стране в сезонах 2006/07 и 2008/09.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +392

      juventus186 > RMUKMU 12 июля 2015, 09:54

      RMUKMU, вот видишь, они выбирают себе в соперники чемпионов, а не как некоторые - середняков, которым тоже умудряются сливать.
      Это я про все наши клубы, без исключения, хоть и за Зенит, им бы тоже , чтобы хорошо играть В ЛЧ соперников уровня Мельбурна выбирать....
      Даже, если уступят , это намного полезнее, чем ничья или победа с середняком.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Evgenii31 11 июля 2015, 07:49

      Ну посмоьрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 11 июля 2015, 07:00

      дерзай а мы посмотрим!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11