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    Зырянов: "Молодые футболисты "Зенита-2" переросли второй дивизион"

    Играющий тренер "Зенита-2" Константин Зырянов поведал об ожидании от участия в ФНЛ, а также предстоящей игре с армавирским "Торпедо".

    "Прежде всего, я очень рад, что продолжаю играть в футбол. Что касается нашей команды, то я уверен: молодым зенитовским ребятам гораздо лучше играть в ФНЛ. Второй дивизион они уже переросли. Первое время им будет непривычно, но потом притрутся, и все будет в порядке. У нас замечательные ребята. Хорошая спортивная наглость у них есть. Однако для команды этот турнир будет новым и достаточно сложным".

    О матче 1-го тура с "Торпедо" из Армавира, которое возглавил Валерий Карпин

    "Конечно же я не забыл Карпина. Но в первую очередь матч будет интересен для наших болельщиков. Игра пройдет как раз перед Суперкубком – за несколько часов до него. Так что они потренируются, кричалки отработают, а потом пойдут на игру "Зенит" – "Локомотив", - сказал Зырянов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 06:44
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 14 июля 2015, 01:51

      он прав

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 19:48

      вот спартаковцы точно переросли!

      0
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 11 июля 2015, 22:48

      Что за банальщина - Зенит - 2. Назвали бы Нева, или ФК Газпром.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 11 июля 2015, 10:26

      Это действительно так.

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 11 июля 2015, 09:26

      Теперь осталось усилить команду краснощеким и Кержаковым и тогда Зенит-2 уже будет бороться за выход в высший дивизион-не удивлюсь если за команду Зырянова будут болеть больше, чем за "португальский" Зенит!

      0
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      ...
      Рейтинг: +93

      Demon1990 > nemolod 11 июля 2015, 11:44

      они по правилам не смогут в ПРемьер Лигу выйти, если займут 1-2 места, даже если 2-4 то стыковые другие разыграют

      1
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      Рейтинг: +370

      _armeec_ 11 июля 2015, 08:56

      Результаты покажут, на сколько переросли.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 июля 2015, 08:20

      Спорт(тв)
      Cегодня, 13:55"Томь" (Томск) - "Спартак-2" (Москва)
      ***************
      смотрим, кто достойно завоевал путевку в ФНЛ!!!
      а проект с Невы, это на сезон)

      2
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      Рейтинг: +125

      pickapick 11 июля 2015, 08:17

      Вот и надо было приходить в ФНЛ по спортивному принципу

      2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 11 июля 2015, 08:12

      Теперь бы Армавир насобирал бы состав.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 июля 2015, 08:09

      Если переросли, так пусть честно продвигаются вперед.
      А так с детства приучают к беспределу. Потом удивляются, почему зенит ненавидят в России и Европе?)

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