Зырянов: "Молодые футболисты "Зенита-2" переросли второй дивизион"

он прав
он прав
вот спартаковцы точно переросли!
Что за банальщина - Зенит - 2. Назвали бы Нева, или ФК Газпром.
Это действительно так.
Теперь осталось усилить команду краснощеким и Кержаковым и тогда Зенит-2 уже будет бороться за выход в высший дивизион-не удивлюсь если за команду Зырянова будут болеть больше, чем за "португальский" Зенит!
Результаты покажут, на сколько переросли.
Спорт(тв)
Cегодня, 13:55"Томь" (Томск) - "Спартак-2" (Москва)
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смотрим, кто достойно завоевал путевку в ФНЛ!!!
а проект с Невы, это на сезон)
Вот и надо было приходить в ФНЛ по спортивному принципу
Теперь бы Армавир насобирал бы состав.
Если переросли, так пусть честно продвигаются вперед.
А так с детства приучают к беспределу. Потом удивляются, почему зенит ненавидят в России и Европе?)