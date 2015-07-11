Зырянов: "Молодые футболисты "Зенита-2" переросли второй дивизион"

Играющий тренер "Зенита-2" Константин Зырянов поведал об ожидании от участия в ФНЛ, а также предстоящей игре с армавирским "Торпедо".





"Прежде всего, я очень рад, что продолжаю играть в футбол. Что касается нашей команды, то я уверен: молодым зенитовским ребятам гораздо лучше играть в ФНЛ. Второй дивизион они уже переросли. Первое время им будет непривычно, но потом притрутся, и все будет в порядке. У нас замечательные ребята. Хорошая спортивная наглость у них есть. Однако для команды этот турнир будет новым и достаточно сложным".





О матче 1-го тура с "Торпедо" из Армавира, которое возглавил Валерий Карпин





"Конечно же я не забыл Карпина. Но в первую очередь матч будет интересен для наших болельщиков. Игра пройдет как раз перед Суперкубком – за несколько часов до него. Так что они потренируются, кричалки отработают, а потом пойдут на игру "Зенит" – "Локомотив", - сказал Зырянов.



