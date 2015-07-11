Панюков: "Хотел доказать тем, кто на мне крест ставил, что я свое дело знаю"

Андрей Панюкова рассказал о своей аренде в литовском "Атлантасе". В четверг аренда Панюкова, Нападающий "Динамо"рассказал о своей аренде в литовском "Атлантасе". В четверг аренда Панюкова, у которого, по словам его агента, есть три предложения из французской Лиги 1 , подошла к концу.





"В "Атлантас" меня пригласил Константин Сергеевич Сарсания. Мне как воздух нужно было играть, а он пообещал, что такая возможность будет. Однако, никаких гарантий он не давал. Я понимал, что право играть потребуется заслужить.





Действительно, мне пришлось чуть ли не восемь килограмм сбросить. Но дело не в диете. Просто вкалывал на тренировках, сам дополнительно занимался. Очень уж играть хотелось. А еще доказать тем, кто на мне крест ставил, что я свое дело знаю", - сказал Панюков.