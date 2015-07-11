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    Панюков: "Хотел доказать тем, кто на мне крест ставил, что я свое дело знаю"

    Нападающий "Динамо" Андрей Панюкова рассказал о своей аренде в литовском "Атлантасе". В четверг аренда Панюкова, у которого, по словам его агента, есть три предложения из французской Лиги 1, подошла к концу.

    "В "Атлантас" меня пригласил Константин Сергеевич Сарсания. Мне как воздух нужно было играть, а он пообещал, что такая возможность будет. Однако, никаких гарантий он не давал. Я понимал, что право играть потребуется заслужить.

    Действительно, мне пришлось чуть ли не восемь килограмм сбросить. Но дело не в диете. Просто вкалывал на тренировках, сам дополнительно занимался. Очень уж играть хотелось. А еще доказать тем, кто на мне крест ставил, что я свое дело знаю", - сказал Панюков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 06:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 19:46

      не расслабляйся!

      0
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 11 июля 2015, 22:44

      Давай на Корсику, в Газелек Аяччо.

      0
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      Рейтинг: +242

      fas759 11 июля 2015, 10:26

      Интересное отношение к работе! Т.е. в России можно играть и с восемью кг лишнего веса, а вот за границей нужно держать себя в форме. Вот ответ по поводу лимита.

      2
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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- 11 июля 2015, 09:56

      Доказать?)..Ты ещё ничего не доказал.

      1
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      Рейтинг: +397

      Твой Босс и Отец > -Дигорец- 11 июля 2015, 11:02

      Ещё не рассвело, а ты уже кукарекаешь

      0
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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > Твой Босс и Отец 11 июля 2015, 12:03

      Стечкин и глубокая глотка.Веришь,даже и рука не дрогнула бы)

      0
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      Рейтинг: +397

      Твой Босс и Отец > -Дигорец- 11 июля 2015, 13:46

      Решил застрелиться? Правильно, давно пора.

      1
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      Рейтинг: +76

      дантеs 11 июля 2015, 09:18

      Скромнее надо быть... Еще не рассвело, а ты кукарекаешь. Амбиции и понты тебя уже погубили.

      1
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      Рейтинг: +366

      peduSKA 11 июля 2015, 09:07

      Так все таки лишний вес присутствовал.

      1
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      Рейтинг: +400

      post-navigator 11 июля 2015, 08:24

      "...Нападающий "Динамо" Андрей Панюкова рассказал..."
      Баммбардир он такой баммбардир.

      0
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      Рейтинг: +126

      VINTRA 11 июля 2015, 08:01

      Он трудяга, таланта на самом деле нету в нем

      0
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      Рейтинг: +122

      Бригант 669 11 июля 2015, 07:49

      его вместо кокорина надо было ставить в основу, погоды бы все равно не испортил!!

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      Рейтинг: +14

      valt134 11 июля 2015, 07:44

      Толку НЕ БУДЕТ...ЖРАТЬ меньше надо...

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