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    "Зенит" рассматривает возможность приобретения Н’Кулу

    Защитник "Марселя" Николя Н’Кулу входит в сферу трансферных интересов "Зенита". По информации Itasportpress, питерцы рассматривают кандидатуру 24-летнего камерунца в качестве альтернативы Стефану Савичу, которого "Фиорентина" отпускать не намерена, так как фиалок не устроило финансовое предложение петербургского клуба.

    Контракт Н’Кулу с французским клубом рассчитан до 2016 года. Интерес к нему также проявляет "Лион". В минувшем сезоне Н’Кулу провел в составе "Марселя" 26 матчей и забил два гола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 06:16
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    Комментарии136
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 09:50

      Многие интересуются...

      0
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 11 июля 2015, 22:41

      Миллер - расист, да и к тому же Нкулу уже переходит в Лион.

      0
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      Рейтинг: +6001

      GoldPlayFIFARus9 11 июля 2015, 19:18

      Опять нигера сватают в Зенит,ненадоело ещё? о_О xD

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 11 июля 2015, 13:17

      Это хорошо

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 11 июля 2015, 13:07

      Кулу к куклусклановцам ))

      7
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      Рейтинг: +736

      summer2014 11 июля 2015, 13:03

      Что за "солнечное затмение", какой ещё Н’Кулу?! пфффф

      Не нужен он нам!

      3
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      Рейтинг: +877

      Коняра85 11 июля 2015, 12:56

      что такое, бомжарня? вам не нравится ваше очередное приобретение? глотайте из денежного мешка)

      4
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      Рейтинг: +22

      Zenitchik69 > Коняра85 11 июля 2015, 13:06

      Возьми в рот[кю]к лошадиный

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      Ответить
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      Рейтинг: +105

      Гуливер 11 июля 2015, 12:51

      слишком темненький для меня

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 июля 2015, 12:20

      Как стало известно от источников в фанатских кругах, фанаты "Зенита" готовят акцию к дебюту за сине-бело-голубых экс-спартаковца Артема Дзюбы. Уже изготовлены футболки с надписью "Дзюба, пошел ..." Предполагается, что их массово продемонстрируют на матче за Суперкубок России против "Локомотива" на "Петровском" в ближайшее воскресенье. Есть небольшая вероятность, что "акцию протеста" перенесут на игру первого тура чемпионата России-2015/16 против "Динамо".
      **************
      этому проекту и белые не нужны)

      2
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      Рейтинг: +507

      Пичушкин 11 июля 2015, 12:19

      Спасибо, не надо. Традиции клуба надо чтить.

      2
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      Рейтинг: +373

      КержаковНа > Пичушкин 11 июля 2015, 13:42

      Традиции читать надо,а соблюдать не обязательно.Зенит против расизма-таков новый лозунг.

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      Рейтинг: +507

      Пичушкин > КержаковНа 11 июля 2015, 16:55

      А причем тут расизм?

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