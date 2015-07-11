"Зенит" рассматривает возможность приобретения Н’Кулу

Многие интересуются...
Многие интересуются...
Миллер - расист, да и к тому же Нкулу уже переходит в Лион.
Опять нигера сватают в Зенит,ненадоело ещё? о_О xD
Это хорошо
Кулу к куклусклановцам ))
Что за "солнечное затмение", какой ещё Н’Кулу?! пфффф
Не нужен он нам!
слишком темненький для меня
Как стало известно от источников в фанатских кругах, фанаты "Зенита" готовят акцию к дебюту за сине-бело-голубых экс-спартаковца Артема Дзюбы. Уже изготовлены футболки с надписью "Дзюба, пошел ..." Предполагается, что их массово продемонстрируют на матче за Суперкубок России против "Локомотива" на "Петровском" в ближайшее воскресенье. Есть небольшая вероятность, что "акцию протеста" перенесут на игру первого тура чемпионата России-2015/16 против "Динамо".
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этому проекту и белые не нужны)
Спасибо, не надо. Традиции клуба надо чтить.
А причем тут расизм?