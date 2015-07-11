ЦСКА ведет переговоры с "Наполи" по Варгасу

Да ладно! )) Откуда такая щедрость? ))
Я скорее поверю в то, что цска купит пару тройку африканцев по пять рублей за пучек ))
Армейцы сделали предложение по аренде 25-летнего форварда, но в Неаполе настаивают на полноценном трансфере, переговоры между сторонами по этому поводу продолжаются.
Варгас в минувшем сезоне выступал на правах аренды за КПР и провел 21 матч в Премьер-лиге, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи. До этого лучший бомбардир Кубка Америки-2015, принадлежащий "Наполи" с 2011 года, находился в аренде в "Валенсии" и "Гремио".