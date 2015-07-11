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    ЦСКА ведет переговоры с "Наполи" по Варгасу

    Московский ЦСКА продолжает поиски форвада. В сферу интересов армейского клуба попал нападающий сборной Чили и "Наполи" Эдуардо Варгас.

    Армейцы сделали предложение по аренде 25-летнего форварда, но в Неаполе настаивают на полноценном трансфере, переговоры между сторонами по этому поводу продолжаются.

    Варгас в минувшем сезоне выступал на правах аренды за КПР и провел 21 матч в Премьер-лиге, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи. До этого лучший бомбардир Кубка Америки-2015, принадлежащий "Наполи" с 2011 года, находился в аренде в "Валенсии" и "Гремио".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 01:59
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    Комментарии83
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      Рейтинг: +188

      Nikola45 12 июля 2015, 15:32

      Да ладно! )) Откуда такая щедрость? ))
      Я скорее поверю в то, что цска купит пару тройку африканцев по пять рублей за пучек ))

      0
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      Рейтинг: +102

      Silva11 12 июля 2015, 13:37

      если он придет к нам, то это будет нечто. я даже не знаю, что сделаю если это случится

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 09:51

      Пусть договорятся в итоге...

      0
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      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ 11 июля 2015, 14:38

      от куда инфа, кто из руководства это сказал, или это очередной бред?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +243

      Порядочная свинья 11 июля 2015, 13:34

      Что за бред? Какие могут быть трансферы в наши клубы на пике стоимости игрока?
      Армейцам бы хоть на достройку стадиона денег хватило...

      0
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      Рейтинг: +50

      edubokom 11 июля 2015, 12:57

      Не Видаль конечно, Но хорошо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      edubokom 11 июля 2015, 12:55

      ХОРОШО

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Smithy 11 июля 2015, 12:28

      неплохой вариант, но статистика ...

      0
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      Рейтинг: +129

      DAD81 > Smithy 11 июля 2015, 13:21

      Дак это же в АПЛ и в составе КПР. Вряд ли это конечно правда, но если вдруг случится этот трансфер, в наших реалиях статистика будет другая.

      1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > Smithy 11 июля 2015, 20:48

      просто он не очень подходит под АПЛ да и клуб КПР

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 11 июля 2015, 12:17

      Зачем им какой то Варгас, когда есть супер форвард Панченко и Страндберг Викинг, не понятно.

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 11 июля 2015, 12:16

      метания гинера говорят, что парень скис - его в лимитом прокатили, сейду кинул, надежд на еврокубки на будущий год тают - он это понимает, но сделать ничего не может.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +877

      Коняра85 > Петр 1 11 июля 2015, 12:58

      твои комменты говорят о том, что ты дебил.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 > Коняра85 11 июля 2015, 13:13

      об этом мне говоришь ты - но это ерунда!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      DAD81 > Петр 1 11 июля 2015, 13:30

      Не только он. Пора прислушаться к общественному мнению! )))

      2
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 > DAD81 11 июля 2015, 13:53

      два - не общество!

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      Рейтинг: +154

      mondm > Петр 1 11 июля 2015, 16:19

      Ты БОЛЕН!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      DAD81 > Петр 1 11 июля 2015, 23:05

      Открой официальное голосование "дебил-не дебил", посмотрим чья возьмет. )))

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