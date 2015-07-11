"Монако" за 15 млн евро покупает полузащитника "Бенфики"

В Депоре неплохо смотрелся. Думаю в Монако проявит себя.Удачи!
В прошлом сезоне Кавалейру на правах аренды играл за испанский «Депортиво». В Примере он провёл 34 матча, в которых забил 3 мяча.
В Депоре неплохо смотрелся. Думаю в Монако проявит себя.Удачи!
Красиво продали.)
монако продает окрепшую молодежь и вновь покупает зеленую
в Бенфике хорошие менеджеры по продажам!
Значить игрок талантлив
что то не самая лучшая замена для Карраско...
за такую то сумму,хотя в монако все прогрессируют
Бенфика и Порту умеют делать деньги,мой Зенит не даст соврать)
Странный трансфер довольно-таки.
Молодой игрок, не нужный своему же клубу и не очень ярко, играющий в довольно слабых клубах, на правах аренды, уходит за такую сумму...