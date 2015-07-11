"Монако" за 15 млн евро покупает полузащитника "Бенфики"

Полузащитник "Бенфики" Иван Кавалейру переходит в "Монако". 21-летний португалец заключил с монегасками пятилетний контракт, а казна португальского клуба пополнилась 15 млн евро.



В прошлом сезоне Кавалейру на правах аренды играл за испанский «Депортиво». В Примере он провёл 34 матча, в которых забил 3 мяча.

