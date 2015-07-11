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    "Монако" за 15 млн евро покупает полузащитника "Бенфики"

    Полузащитник "Бенфики" Иван Кавалейру переходит в "Монако". 21-летний португалец заключил с монегасками пятилетний контракт, а казна португальского клуба пополнилась 15 млн евро.

    В прошлом сезоне Кавалейру на правах аренды играл за испанский «Депортиво». В Примере он провёл 34 матча, в которых забил 3 мяча.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    11.07.2015 01:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +15

      RuSlan_ALievich 11 июля 2015, 15:52

      В Депоре неплохо смотрелся. Думаю в Монако проявит себя.Удачи!

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      Рейтинг: +43

      Vortex777 11 июля 2015, 09:56

      Красиво продали.)

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      Рейтинг: +16

      Monegask 11 июля 2015, 07:54

      монако продает окрепшую молодежь и вновь покупает зеленую

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 11 июля 2015, 06:47

      в Бенфике хорошие менеджеры по продажам!

      1
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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 11 июля 2015, 05:50

      Значить игрок талантлив

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      Рейтинг: +122

      serginho8 11 июля 2015, 03:56

      что то не самая лучшая замена для Карраско...
      за такую то сумму,хотя в монако все прогрессируют

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      Рейтинг: +388

      Нохчи Чоь 11 июля 2015, 02:38

      15 млн за игрока такого уровня? Я думал Тока Зенит и Спартак покупают за такую сумму всякий шлак

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      Рейтинг: +16

      Monegask > Нохчи Чоь 11 июля 2015, 07:55

      ну значит не такой уж и шлак раз заплатили

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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart 11 июля 2015, 01:59

      Бенфика и Порту умеют делать деньги,мой Зенит не даст соврать)

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      Рейтинг: +27

      G white 11 июля 2015, 01:55

      Странный трансфер довольно-таки.

      Молодой игрок, не нужный своему же клубу и не очень ярко, играющий в довольно слабых клубах, на правах аренды, уходит за такую сумму...

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      Рейтинг: +92

      Cynic > G white 11 июля 2015, 03:01

      Бенфика умеет хорошо продать

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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos > G white 11 июля 2015, 06:58

      На чемпионате Европы молодежном Португалия дошла до финала, он на турнире хорошо себя проявил - 4 матча, 2 гола, 3 передачи

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