Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ринат Билялетдинов о лимите на легионеров: "Нельзя шарахаться со стороны в сторону"

    Главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился мнением о лимите на легионеров:


    "Нельзя шарахаться ни в одну, ни в другую сторону. Нельзя играть чисто россиянами, нельзя играть только легионерами. Правда все время по середине. Эдуардо, Навас, Карадениз в нашей команде, Халк, Витцель, Вальбуэна в других командах — эти игроки словно другой стакан. Одно дело в одном стакане вариться, а тут надо какой-то растворчик добавить. Если легионер хороший, то мы подпитываемся игроком другого стиля. Европейского, американского, африканского, азиатского. Считаю систему 6 на 5 оптимальной, где шесть игроков будут своими. Сейчас 4 на 7, связано это с уровнем подготовки российских футболистов. Убрав одного легионера с поля, мы уже перейдем на другой уровень.

    Но представьте, что мы запретим легионеров вообще. Кем будет играть тот же "Краснодар"? Ари, Вандерсон, Жоазиньо, Перейра, Гранквист, Сигурдссон, Енджейчик. Кем они будут играть? Уберите Ерёменко, Натхо, Тошича, Вернблума, Мусу — кто будет играть? Ефремов? Дай Бог, чтобы он поднялся в росте за три года. Без легионеров клубный рейтинг сразу упадет. Поэтому они должны быть. Но если мы будем играть 10 на 15, 10 "зенитовцев" и один Лодыгин в воротах, то почти что повторим рекорд "Динамо", когда с эмблемой московского клуба вышло 11 иностранцев" - сказал тренер в ходе интернет-конференции "БИЗНЕС Online".
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2015 01:27
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 19:44

      но это Россия, Карл!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      89170513876 11 июля 2015, 23:33

      Все будет хорошо -иншалла.Ринат Саярович.Больше уверенности.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      salaga 11 июля 2015, 12:27

      Про стакан со знанием дела излагает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 11 июля 2015, 09:36

      Чем вьюшки раздавать..,давай-ка лучше команду готовь...,а то сезон новый,а ошибки старые.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      КержаковНа 11 июля 2015, 08:52

      Стаканы какие-то...Похмелите его

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      peduSKA 11 июля 2015, 08:38

      Со стороны в сторону, ну-ну, может из стороны в сторону.
      На новый домен они переезжают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      РЭП НИГГА 11 июля 2015, 08:09

      Навас уже не в твоей команде, дубина....
      и ни хрена непонятно в твоей балабольщине,я про последнюю фразу....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 11 июля 2015, 06:49

      примеры надо приводить на Зените и спартаке))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 11 июля 2015, 06:12

      Чушь несёт,дело не в лимите а в подготовке нашей молодёжи,сколько уже говорят об этом.Чемпионат пройдёт и всё будут воду в ступе толочь,а надо было делом заниматься пока время было.А сейчас хоть всех иностранцев убери Мудке это на чемпионате не поможет,что Слуцкий или Боаш виноваты,что наши тунеядцы не в состоянии конкурировать с гастарбайтерами.А пресловутый паспорт опять даст им фору сильно не напрягаться и дополнительный нолик в контракте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      bestolochch 11 июля 2015, 05:56

      Два легионера на поле - вполне хватит! Набирают в основном игроков среднего уровня, таких и России хватает

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11