Ринат Билялетдинов о лимите на легионеров: "Нельзя шарахаться со стороны в сторону"

но это Россия, Карл!
Главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился мнением о лимите на легионеров:
"Нельзя шарахаться ни в одну, ни в другую сторону. Нельзя играть чисто россиянами, нельзя играть только легионерами. Правда все время по середине. Эдуардо, Навас, Карадениз в нашей команде, Халк, Витцель, Вальбуэна в других командах — эти игроки словно другой стакан. Одно дело в одном стакане вариться, а тут надо какой-то растворчик добавить. Если легионер хороший, то мы подпитываемся игроком другого стиля. Европейского, американского, африканского, азиатского. Считаю систему 6 на 5 оптимальной, где шесть игроков будут своими. Сейчас 4 на 7, связано это с уровнем подготовки российских футболистов. Убрав одного легионера с поля, мы уже перейдем на другой уровень.