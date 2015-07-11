Баринов: "Доказали, что можем играть с грандами"

Полузащитник юношеской сборной России Дмитрий Баринов рассказал о победном матче группового турнира чемпионата Европы с Испанией.
- Нам очень помогло то, что в нас никто не верил. Мы собрались и доказали, что можем играть с грандами.
- Что сказал Хомуха после игры?
- Сказал, чтоб забыли эту победу.
- Ваш гол - отработанная комбинация или импровизация?
- Наигрывали игру на третьего на тренировках. Я включился, взял инициативу на себя и ударил.
- Кто сильнее - Нидерланды или Испания?
- Испанцы посильнее. С голландцами нам явно не повезло: перекладина, пенальти не поставили... И у них - два момента за игру.
После этой победы в ативе сборной России три очка, судьба команды на чемпионате решится в матче последнего тура группового этапа против сборной Германии.
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