Баринов: "Доказали, что можем играть с грандами"

Полузащитник юношеской сборной России Дмитрий Баринов рассказал о победном матче группового турнира чемпионата Европы с Испанией.



- Нам очень помогло то, что в нас никто не верил. Мы собрались и доказали, что можем играть с грандами.

- Что сказал Хомуха после игры?

- Сказал, чтоб забыли эту победу.

- Ваш гол - отработанная комбинация или импровизация?

- Наигрывали игру на третьего на тренировках. Я включился, взял инициативу на себя и ударил.

- Кто сильнее - Нидерланды или Испания?

- Испанцы посильнее. С голландцами нам явно не повезло: перекладина, пенальти не поставили... И у них - два момента за игру.



После этой победы в ативе сборной России три очка, судьба команды на чемпионате решится в матче последнего тура группового этапа против сборной Германии.