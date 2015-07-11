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    Баринов: "Доказали, что можем играть с грандами"

    Полузащитник юношеской сборной России Дмитрий Баринов рассказал о победном матче группового турнира чемпионата Европы с Испанией.

    - Нам очень помогло то, что в нас никто не верил. Мы собрались и доказали, что можем играть с грандами.
    - Что сказал Хомуха после игры?
    - Сказал, чтоб забыли эту победу.
    - Ваш гол - отработанная комбинация или импровизация?
    - Наигрывали игру на третьего на тренировках. Я включился, взял инициативу на себя и ударил.
    - Кто сильнее - Нидерланды или Испания?
    - Испанцы посильнее. С голландцами нам явно не повезло: перекладина, пенальти не поставили... И у них - два момента за игру.
    После этой победы в ативе сборной России три очка, судьба команды на чемпионате решится в матче последнего тура группового этапа против сборной Германии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 00:18
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 19:42

      приятно

      0
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      Рейтинг: +125

      pickapick 11 июля 2015, 07:08

      Постарайтесь не переоценить эту удачу

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 > 12 июля 2015, 00:44

      Надо молодежку со взрослыми местами поменять и мозг не е....ать!!!

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 11 июля 2015, 06:49

      молодцы, поздравляю!

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 11 июля 2015, 06:02

      Надо тебя с Лестером познакомить - он любит ,таких как ты троллить!!!
      Острый, я смотрю на язычок!!

      0
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      Рейтинг: +206

      aMur 11 июля 2015, 05:45

      Ну и хорошо.

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > aMur 11 июля 2015, 05:53

      Здорово, зема!
      Остался главный матч - с немцами, от него многое зависит, если не все!

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      Рейтинг: +206

      aMur > juventus186 11 июля 2015, 11:32

      Победа над немцами из области фантастики.

      0
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      Рейтинг: +93

      Demon1990 > aMur 11 июля 2015, 16:13

      как победа над Испанцами... такая же Фантастика

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      Рейтинг: +39

      нечитайло 11 июля 2015, 03:30

      Группа аут. Держитесь

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      Рейтинг: +152

      ren888888 11 июля 2015, 01:24

      Все равно вы никому неинтересны-даже коментов нет) Нубы потому что)

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > ren888888 11 июля 2015, 05:45

      Рот закрой!!Из-за тебя на ветках уже все провонялось!
      Злишься на "главную сборную" - так злись и не перекидывай свои глупые обиды, на пацанов. которые , в отличие от тебя и нашей взрослой сборной уже были чемпионами мира, которые , в отличие от тебя - ни о чем - чего-то в жизни добились.
      Я на тебя бы посмотрел, как ты бы на поле играл в меньшинстве, когда ТЕБЯ РЕАЛЬНО СУДЬЯ СЛИВАЕТ, да еще и отстояли минимальное поражение!!
      Вот это по-мужски!
      А хамить даже взрослым людям и оскорблять, только из-за фамилии - это удел лузеров!!!

      3
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      Рейтинг: +392

      juventus186 > ren888888 11 июля 2015, 05:50

      Глаза разуй и....от!!!
      Уже >420 набралось на соседней ветке!!!
      Уахахахахаха, даже ума не хватает подумать немного и кнопочки понажимать, прежде чем сказануть, что-нибудь!
      Попробуй это в глаза нашим пацанам-футболистам сказать, будешь как куры на твоей аве!!!

      2
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      Рейтинг: +152

      ren888888 > juventus186 11 июля 2015, 19:31

      Вы никому неинтересны кривоногие нубофутболеры!

      0
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      Рейтинг: +152

      ren888888 > juventus186 11 июля 2015, 19:33

      Я не только в глаза скажу,но и помочусь им на голову прилюдно))) А Россияне мне только поаплодируют,понял нубило?)))

      0
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > juventus186 11 июля 2015, 22:24

      Привет! Удивлен агрессией в свой адрес? А ведь я тебе говорил, что тут происходит. Тебя, у тебя дома, оскорбил хохол(хохлотролль провокатор). Заметь, все промолчали. И это наша беда! Мы очень разобщены.

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 > Sem25 11 июля 2015, 23:28

      Sem25, значит будем действовать "непедагогично"!!!:-)

      0
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > juventus186 12 июля 2015, 00:18

      Только не сломайся. На таких как ты наша страна держится!

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > ren888888 12 июля 2015, 00:41

      Слышь, уе.........ще лесное!!!
      Ты за всех Россиян тут не отвечай!Понял, б-ть, ты вообще ни разу не русский, раз так отзываешься о русских!!!
      Кому ты там на голову на.....ать собрался???
      А?Укропчик !
      Ты еще и завистливый , п....ла, ты бы даже не додумался поздравить, не говоря уже о том, чтобы что-нибудь приятное человеку сделать, хотя в твоем понимании сделать приятное - это далеко не то, что приходит на ум здравым людям!!!
      Ты сам ,по ходу, любишь и лизать и сосать, раз так шутишь...

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      Рейтинг: +443

      EVM > ren888888 12 июля 2015, 00:57

      А че, мочилка уже выросла? Похоже, мозг за мочилкой то не успевает, а если учесть, что мочилка размером как стручок, то какой же мозг? Не больше горошины, наверное?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2123

      Sem25 > juventus186 12 июля 2015, 01:08

      Сообщи когда в Москве будешь. Бог даст, свидимся.

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 > Sem25 12 июля 2015, 01:21

      В драке не поможем - но случись война
      Даст Бог победим - победим даст Бог...
      В курсе, откуда??:-)
      А в Москве есть филиал "ВосточноЭкспресса - Банка"?
      Я не преподаю уже - надоело копье считать, молодой еще, погулять хочу!:-)
      Я от этого Банка двигаюсь!

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      Рейтинг: +152

      ren888888 > juventus186 12 июля 2015, 01:23

      Я готов прилюдно наsрать на твоих нубофутболеров и на тебя лично! Молодежка просто раканы,дрищи за которых стыдно в европе болеть!так что отвали от меня хабаровская морда,тебе ли судить живя у черта на куличках! ДНО)))

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      Рейтинг: +152

      ren888888 > juventus186 12 июля 2015, 01:24

      И на Кистю Кончева наркомана твоего sraть)))

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > ren888888 12 июля 2015, 01:48

      ren888888, ОООО!!!Да у нас прогресс!
      Я уже из Хабаровска, спасибо, только имей ввиду ,укропчик, кто на русских с мЕчом или мЯчом пойдет , тот от мЕча или мЯча и погибнет, пи....ец, я уею с тебя, ты уже успел наза......ся на хабаровчан, питерцев(Кинчев), на молодежку, тебе , кстати, мальчишка с Питера привет передал???:-))
      Так вот , укропина, это только начало, у меня здесь знакомых много - ВПУХ , КАК ПЕТУХ!!!
      Кройся, г.......да!

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      Рейтинг: +152

      ren888888 > juventus186 12 июля 2015, 13:42

      Ок-только сделай мне сначала саса с заглотом,а ятебе куплю трусики с кружевами и назову машулей) Все теперь ты Маша)

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