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    Швайнштайгер близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

    Полузащитник мюнхенской "Баварии" Бастиан Швайнштайгер близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Клубы уже согласовали трансфер футболиста, а сумма отступных может составить 20 млн. евро.

    Сообщается, что англичане уже согласовали с футболистом условия трехлетнего контракта, по которому зарплата Швайнштайгера составит 10 млн евро в год.

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    Источник: Bild

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    11.07.2015 00:06
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    Комментарии200
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      Рейтинг: +15

      MANSHAFT 22 июля 2015, 17:54

      Гы гы

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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 19:33

      трудный выбор

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 09:51

      Новый вызов сделан

      0
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 11 июля 2015, 22:26

      Швайни как и Лам - живые легенды Баварии. Никто не имеет права их продовать особенно, когда они играют на высоком уровне.

      0
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 11 июля 2015, 13:22

      Даже если лысый [кю] в этом году возьмет ЛЧ, за этот трансфер буду ненавидеть его всегда, как и миллионы других болельщиков. Ото убожество вытащило сердце Баварии.

      0
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      Рейтинг: +40

      P4ELINE 11 июля 2015, 12:41

      Центр Феллаини Мата Швайни. Мощно получается

      1
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 11 июля 2015, 11:58

      «У меня с Пепом состоялся разговор, но мы не поднимали тему продления контракта. Я полностью спокоен и не думаю, что стоит бить тревогу. На мой взгляд, шансы, что Пеп Гвардиола задержится в Мюнхене дольше, чем до 30 июня 2016-го, очень велики. Впереди ещё целый год, мы спокойно обдумаем и объявим вам. Если же мы не сможем договориться о продлении контракта, ничего страшного не случится», — цитирует Румменигге официальный сайт клуба.
      ------
      Ужас какой. Сплошной негатив.

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 11 июля 2015, 11:57

      «МЮ» может включить Ди Марию в сделку по Швайнштайгеру

      Английский «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Баварией» о трансфере 30-летнего полузащитника Бастиана Швайнштайгера, сообщает Daily Express.

      Руководство «МЮ» собирается осуществить переход немецкого полузащитника в свой стан в ближайшее время.

      Также «красные дьяволы» уже заявили о возможности включения в сделку аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марии.

      Отметим, что потенциальный контракт со Швайнштайгером может быть подписан на 3 года, за которые игрок получит около 30 миллионов евро.

      Сумма трансфера полузащитника в «МЮ» оценивается в 20 миллионов евро.

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      Рейтинг: +307

      yudin_duda > Сливки общества 11 июля 2015, 12:09

      Сам веришь в этот бред?

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > yudin_duda 11 июля 2015, 12:18

      Хотелось бы верить, мне же надо себя чем-то успокаивать. =)

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      Рейтинг: +307

      yudin_duda > Сливки общества 11 июля 2015, 13:24

      Наивный, тогда Мюллера и Лама вместе с Бастианом запакуйте! :)

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > yudin_duda 11 июля 2015, 18:52

      Губа не треснет?:) Ди Мария столько явно не стоит.)

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      Рейтинг: +307

      yudin_duda > Сливки общества 12 июля 2015, 00:06

      Я нашутил:)
      А если по делу, здравствуй Бастиан, забывайте о Ди Марии:)
      Сочувствую вам, лысый хрен еще много плохого сделает с великой и мощной Баварией Хайкенса:(

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > yudin_duda 12 июля 2015, 12:22

      Там ситуация двоякая. Гвардиола не получает тех игроков, которые ему нужны. Все проблемы идут от руководства, Пеп особо ничего не решает. Надо ждать возвращения Хенесса. При нем такого не было.

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      Рейтинг: +307

      yudin_duda > Сливки общества 12 июля 2015, 16:40

      Ну, что происходит в Мюнхене я не знаю, тебе виднее, но в любом случае желаю удачи Баварии, Бавария Юпа была намного круче:)

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > yudin_duda 12 июля 2015, 21:29

      Спасибо! Вам тоже удачи. Теперь за МЮ будет куча наших болеть в Англии.)) Безусловно, Бавария Юппа была круче.) Что на самом деле происходит в Баварии никто не знает, это просто мой вариант развития событий.) Знаю, что многие фаны баварцев считают, что все желания Гвардиолы исполняются, но я в это не верю.)

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      Рейтинг: +307

      yudin_duda > Сливки общества 13 июля 2015, 11:44

      Тоже в этом сомневаюсь, все-таки немцы всегда сначала думали, а потом делали:)
      А что касается трансфера, Вудворт умница, не только оперативно сработал, но и поднял интерес к МЮ в Германии, трансфер Бастиана быстро окупится, осталось ждать от него игры высочайшего класса.

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > yudin_duda 13 июля 2015, 12:39

      Для бундеслиги даже плюс, что Швайни в МЮ поехал. Повышается престиж немецкой лиги и поднимается авторитет немецких футболистов на международном рынке. Тем более Швайнштайгер будет первым немцем.)

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      Рейтинг: +307

      yudin_duda > Сливки общества 13 июля 2015, 14:18

      Первый и надеюсь не последний немец в МЮ, Мюллер следующий, если все так будет продолжаться:)
      Жду начало сезона, очень хочется увидеть его в АПЛ, ну и майку по пути заказать, когда они продаваться начнут:)

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > yudin_duda 13 июля 2015, 14:27

      За Томаса руководство надо будет сжечь на Мариенплатц.) Вместе с Гвардиолой. =)

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      Рейтинг: +307

      yudin_duda > Сливки общества 13 июля 2015, 14:57

      Это точно, надейтесь на скорый слив Гвардиолы в МС.
      Тогда и мы, и вы будем счастливы.
      У вас никто не будет выгонять легенд, а мс утонет в таблице с испанским физруком во главе:)

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 11 июля 2015, 10:28

      pep out.хосепа уходи поскорей.пока окончательно все не испортил.

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > Die Roten 11 июля 2015, 12:00

      Трансферами заправляет не Пеп, а Румменигге. Он даже в интервью сказал, что трансферная политика - это не концерт по заявкам, и Гвардиола не получит всех игроков из своего списка. Так что гнать надо на Калле. Рыба гниет с головы.

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      Рейтинг: +90

      A n d r e i 11 июля 2015, 10:18

      Руки прочь от Бастиана. Он - игрок Баварии.

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