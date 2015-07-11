Швайнштайгер близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

Гы гы
Сообщается, что англичане уже согласовали с футболистом условия трехлетнего контракта, по которому зарплата Швайнштайгера составит 10 млн евро в год.
Гы гы
трудный выбор
Новый вызов сделан
Швайни как и Лам - живые легенды Баварии. Никто не имеет права их продовать особенно, когда они играют на высоком уровне.
Даже если лысый [кю] в этом году возьмет ЛЧ, за этот трансфер буду ненавидеть его всегда, как и миллионы других болельщиков. Ото убожество вытащило сердце Баварии.
Центр Феллаини Мата Швайни. Мощно получается
«У меня с Пепом состоялся разговор, но мы не поднимали тему продления контракта. Я полностью спокоен и не думаю, что стоит бить тревогу. На мой взгляд, шансы, что Пеп Гвардиола задержится в Мюнхене дольше, чем до 30 июня 2016-го, очень велики. Впереди ещё целый год, мы спокойно обдумаем и объявим вам. Если же мы не сможем договориться о продлении контракта, ничего страшного не случится», — цитирует Румменигге официальный сайт клуба.
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Ужас какой. Сплошной негатив.
«МЮ» может включить Ди Марию в сделку по Швайнштайгеру
Английский «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Баварией» о трансфере 30-летнего полузащитника Бастиана Швайнштайгера, сообщает Daily Express.
Руководство «МЮ» собирается осуществить переход немецкого полузащитника в свой стан в ближайшее время.
Также «красные дьяволы» уже заявили о возможности включения в сделку аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марии.
Отметим, что потенциальный контракт со Швайнштайгером может быть подписан на 3 года, за которые игрок получит около 30 миллионов евро.
Сумма трансфера полузащитника в «МЮ» оценивается в 20 миллионов евро.
Сам веришь в этот бред?
Хотелось бы верить, мне же надо себя чем-то успокаивать. =)
Наивный, тогда Мюллера и Лама вместе с Бастианом запакуйте! :)
Губа не треснет?:) Ди Мария столько явно не стоит.)
Я нашутил:)
А если по делу, здравствуй Бастиан, забывайте о Ди Марии:)
Сочувствую вам, лысый хрен еще много плохого сделает с великой и мощной Баварией Хайкенса:(
Там ситуация двоякая. Гвардиола не получает тех игроков, которые ему нужны. Все проблемы идут от руководства, Пеп особо ничего не решает. Надо ждать возвращения Хенесса. При нем такого не было.
Ну, что происходит в Мюнхене я не знаю, тебе виднее, но в любом случае желаю удачи Баварии, Бавария Юпа была намного круче:)
Спасибо! Вам тоже удачи. Теперь за МЮ будет куча наших болеть в Англии.)) Безусловно, Бавария Юппа была круче.) Что на самом деле происходит в Баварии никто не знает, это просто мой вариант развития событий.) Знаю, что многие фаны баварцев считают, что все желания Гвардиолы исполняются, но я в это не верю.)
Тоже в этом сомневаюсь, все-таки немцы всегда сначала думали, а потом делали:)
А что касается трансфера, Вудворт умница, не только оперативно сработал, но и поднял интерес к МЮ в Германии, трансфер Бастиана быстро окупится, осталось ждать от него игры высочайшего класса.
Для бундеслиги даже плюс, что Швайни в МЮ поехал. Повышается престиж немецкой лиги и поднимается авторитет немецких футболистов на международном рынке. Тем более Швайнштайгер будет первым немцем.)
Первый и надеюсь не последний немец в МЮ, Мюллер следующий, если все так будет продолжаться:)
Жду начало сезона, очень хочется увидеть его в АПЛ, ну и майку по пути заказать, когда они продаваться начнут:)
За Томаса руководство надо будет сжечь на Мариенплатц.) Вместе с Гвардиолой. =)
Это точно, надейтесь на скорый слив Гвардиолы в МС.
Тогда и мы, и вы будем счастливы.
У вас никто не будет выгонять легенд, а мс утонет в таблице с испанским физруком во главе:)
pep out.хосепа уходи поскорей.пока окончательно все не испортил.
Руки прочь от Бастиана. Он - игрок Баварии.