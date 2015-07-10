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    Гол Вальбуэна приносит победу "Динамо" над "Монако"

    Московское "Динамо" в рамках подготовки к сезону в контрольном матче в Монако победило команду с одноименным названием. Единственый в матче гол уже на 7-й минуте встречи после передачи Алексея Ионова забил Матье Вальбуэна.

    После матча москвичи вернутся в Москву. 19 июля "Динамо" в первом туре российской Премьер-лиги в Санкт-Петербурге сыграет с "Зенитом".

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    Источник: ФК «Динамо»

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    10.07.2015 23:55
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    Комментарии95
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      Рейтинг: +79

      Всегда в плюсе 20 ноября 2016, 20:17

      Без Кевина уже(

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +45

      GANIBAL_FOREVER 12 июля 2015, 19:23

      Очень хорошо смотрелись,особенно порадовал Кокорин.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 19:22

      браво!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      мазан75 11 июля 2015, 15:32

      Молодцы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +712

      RIR68 11 июля 2015, 10:39

      молоДцы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      saymon 11 июля 2015, 09:42

      Админы соккера, что у вас происходит с журналистами. "Россия побеждаЕТ Испанию, гол приносИТ победу Динамо"??????

      Что, стало модно писать безграмотно?????? Или поменяли опять правила русского языка???

      0
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      Рейтинг: +16

      shoorikas > saymon 11 июля 2015, 10:34

      эммм, ну так то все правильно. Может тебе стоит выучить русский?

      6
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      Рейтинг: +375

      NeiSeS > shoorikas 11 июля 2015, 14:06

      все-таки в прошедшем времени будет правильнее. он же уже принес эту победу, дело-то уже состоявшееся.

      0
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      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > NeiSeS 11 июля 2015, 16:52

      Да вы плохо знаете русскую речь, товарищ. Тут идёт контекст с опущенным словом "Как". В этом случае предложение имеет прошедшее время, а глагол пишется с настоящем времени.

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      Ответить
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      Рейтинг: +375

      NeiSeS > Apocalypse 11 июля 2015, 18:19

      допустим, я плохо знаю русский. куда вы хотите опущенное слово "как" засунуть, чтобы несуразицы не получилось? "Как гол Вальбуэна приносит победу Динамо над Монако"?)) бред же)

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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > NeiSeS 11 июля 2015, 18:20

      В самое начало, не?

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      Рейтинг: +76

      дантеs 11 июля 2015, 09:22

      Позитивно !!!

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      Рейтинг: +59

      YAMAYKA 11 июля 2015, 09:17

      Динамо молодцы однозначно.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 11 июля 2015, 08:28

      Молодчик, Матье! Ему то прекрасно известно, что значит играть против Монако. Все таки не раз Вальбуэна участвовал в южных разборках, играя за Марсель)

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      Рейтинг: +16

      Monegask 11 июля 2015, 07:49

      Динамо очень хорошую игру показал. Молодцы. Жардим специально выбрал команды раньше начавшие предсезонку, отсюда и результат: ганновер, шахтер, динамо.

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