Без Кевина уже(
После матча москвичи вернутся в Москву. 19 июля "Динамо" в первом туре российской Премьер-лиги в Санкт-Петербурге сыграет с "Зенитом".
Без Кевина уже(
Очень хорошо смотрелись,особенно порадовал Кокорин.
браво!
Молодцы!
молоДцы.
Админы соккера, что у вас происходит с журналистами. "Россия побеждаЕТ Испанию, гол приносИТ победу Динамо"??????
Что, стало модно писать безграмотно?????? Или поменяли опять правила русского языка???
допустим, я плохо знаю русский. куда вы хотите опущенное слово "как" засунуть, чтобы несуразицы не получилось? "Как гол Вальбуэна приносит победу Динамо над Монако"?)) бред же)
Позитивно !!!
Динамо молодцы однозначно.
Молодчик, Матье! Ему то прекрасно известно, что значит играть против Монако. Все таки не раз Вальбуэна участвовал в южных разборках, играя за Марсель)
Динамо очень хорошую игру показал. Молодцы. Жардим специально выбрал команды раньше начавшие предсезонку, отсюда и результат: ганновер, шахтер, динамо.