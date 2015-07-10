Гранат с "Санкт-Галленом" не сыграет

Московский "Спартак" продолжает готовиться к сезону в Швейцарии. Накануне контрольного матча с местным "Санкт-Галленом" Дмитрий Аленичев провел теоретическое занятие.



Защитник "красно-белых" Владимир Гранат участия в вечерней тренировке не принимал. Из-за спазма мышц бедра игрок занимается по индивидуальной программе и проходит курс физиотерапевтических процедур. В состоянии Граната отмечается позитивная динамика, однако в завтрашнем матче против швейцарцев защитник сыграть не сможет.





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