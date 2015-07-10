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    Гранат с "Санкт-Галленом" не сыграет

    Московский "Спартак" продолжает готовиться к сезону в Швейцарии. Накануне контрольного матча с местным "Санкт-Галленом" Дмитрий Аленичев провел теоретическое занятие.

    Защитник "красно-белых" Владимир Гранат участия в вечерней тренировке не принимал. Из-за спазма мышц бедра игрок занимается по индивидуальной программе и проходит курс физиотерапевтических процедур. В состоянии Граната отмечается позитивная динамика, однако в завтрашнем матче против швейцарцев защитник сыграть не сможет.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    10.07.2015 23:37
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +274

      никита001 11 июля 2015, 20:54

      Да ладно, хватит! Выиграл "Спартак", причем безо всякого напряжения. Попов забил - ладно, не засчитали, и без этого все ясно. Во втором тайме дали сопернику поиграть. Хорошо, если сами дали, а не Галлен смог.

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      Рейтинг: +114

      gentlewolf 11 июля 2015, 18:03

      У Граната все еще динамика наблюдается?
      Тоскует видать парень.

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      Рейтинг: +25

      Роман_111 11 июля 2015, 15:52

      Аленичев ошибку сделал, что в спаринг Санкт-Галлен выбрал. Ребята захотят реванша, а тут не далеко до травм. А проиграют или в ничью скатают, то у болельщиков, Дима сразу в ряд с Валерой встанет. Не умный ход.

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      Рейтинг: +700

      k611 > Роман_111 11 июля 2015, 18:14

      Так не Аленичев клубы выбирал, сборы в Швейцарии и клубы были запланированы ещё при М.Якине.

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      Рейтинг: +25

      Роман_111 > k611 11 июля 2015, 22:12

      Какой хитрый Якин, все просчитал)

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      Рейтинг: +1369

      makkie 11 июля 2015, 15:17

      Мда, после такого простоя мышечные травмы не айс конечно... здоровья Гранату и удачи Спартаку сегодня. Результат не так важен, как сохранить игроков в тонусе и главное здоровыми. Чемпионат не за горами уже.

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      Рейтинг: +11

      vepr 11 июля 2015, 13:30

      во сколько играют

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > vepr 11 июля 2015, 15:13

      Присоединяюсь к вопросу, во скока?

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      Рейтинг: +25

      Роман_111 > ufos73 11 июля 2015, 15:45

      В 19-00, на сайте фратрии прямой эфир, или в ютюбе на канале спартака.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Роман_111 11 июля 2015, 15:47

      Ага благодарю!

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      Рейтинг: +8757

      tesch 11 июля 2015, 13:27

      не критично

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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 11 июля 2015, 08:16

      Хехе жду не дождусь спартаковского поражения))
      красно-белый пищевик и санкт-галлен вечные соперники)))

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      Рейтинг: +30

      СПАРТАК_SPARTAK > нoГГано 11 июля 2015, 10:11

      Посмотрим чего ты дождёшься - фанатик голубого ФК "Джугашвили"! Вернее, не - ФК "ДЖУГАШВИЛЬЦА"!!
      Первый российский клуб, проигравший в еврокубках киприотам (АПОЭЛ), финнам ("Куусюси"), и т.д., и т.п.
      ФК "Джугашвилец" - МЯСО

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 11 июля 2015, 06:57

      проиграют и это будет большой причиной!))

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      Рейтинг: +392

      juventus186 11 июля 2015, 05:33

      А насколько это Санкт-Галлен силен???

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 11 июля 2015, 00:31

      какая разница

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