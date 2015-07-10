Гранат с "Санкт-Галленом" не сыграет

Да ладно, хватит! Выиграл "Спартак", причем безо всякого напряжения. Попов забил - ладно, не засчитали, и без этого все ясно. Во втором тайме дали сопернику поиграть. Хорошо, если сами дали, а не Галлен смог.
Московский "Спартак" продолжает готовиться к сезону в Швейцарии. Накануне контрольного матча с местным "Санкт-Галленом" Дмитрий Аленичев провел теоретическое занятие.
Защитник "красно-белых" Владимир Гранат участия в вечерней тренировке не принимал. Из-за спазма мышц бедра игрок занимается по индивидуальной программе и проходит курс физиотерапевтических процедур. В состоянии Граната отмечается позитивная динамика, однако в завтрашнем матче против швейцарцев защитник сыграть не сможет.