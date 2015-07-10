Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Астон Вилла" пополнилась полузащитником Гуйе из "Лилля"

    Полузащитник "Лилля" Идрисса Гуйе переходит в "Астон Виллу". 25-летний сенегалец подписал с англичанами четырехлетний контракт, сумма транфсера клубами не разглашается.В Бирмингеме талантливый игрок призван заменить Фабиана Дельфа, который в ближайшее время должен заключить контракт с "Манчестер Сити".

    В минувшем сезоне Лиги 1 Гуйе сыграл 32 матча, в которых забил 4 мяча. В активе футболиста значится 24 матча за сборную Сенегала.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Астон Вилла»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2015 23:23
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 11 июля 2015, 12:47

      удачи в апл!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      Бригант 669 11 июля 2015, 02:29

      удачи !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Evgenii31 11 июля 2015, 01:46

      нормально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 10 июля 2015, 23:23

      не хило...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11