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    Германия U19 обыгрывает Голландию на Евро-2015

    На финальном турнире Евро-2015 среди 19-летних футболистов завершились игры второго тура. В группе "В", где выступает российская сборная, сборная Германии переиграла голландцев благодаря единственному голу Джанлуки Риццо на 89-й минуте встречи.

    Таким образом, перед заключительным туром ни одна из сборных не потеряла надежд на выход в полуфинал, все четыре команды имеют по одной победе и одному поражению. 13 июля в 21.00 по московскому времени подопечные Дмитрия Хомухи встретятся со сборной Германии, а в параллельном матче сыграют испанцы и голландцы.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2015 23:03
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 11 июля 2015, 12:01

      молодцы!

      0
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 11 июля 2015, 11:54

      С победой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -19

      marklevenberg 11 июля 2015, 10:06

      С немцами нужна хотя бы ничья и мы будем выше,а испанцы обыграют Голландию и мы на втором месте.Но немцы хорошая команда.Нашим ребятам нужно будет "прыгнуть"выше головы.Удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +111

      Rusti 11 июля 2015, 08:45

      Удачи ребятам!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      eaguar 11 июля 2015, 08:43

      Победы России .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      Triem 11 июля 2015, 07:34

      Не удивительно)!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +125

      pickapick 11 июля 2015, 04:23

      С немцами тягаться трудно!

      2
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      Рейтинг: +32

      Kolyash 11 июля 2015, 03:08

      Группа смерти

      1
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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 11 июля 2015, 00:56

      Сборную Германию с победой!

      2
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      Рейтинг: +3081

      drug01 11 июля 2015, 00:37

      Надо начинать все с начала...

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