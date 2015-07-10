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    Спортивный директор "Металлурга" Д.: "Ничего не знаю об отказе команды играть в УПЛ"

    Спортивный директор донецкого "Металлурга" Вардан Исраелян заявил, что ничего не знает о письме, в котором сообщается об отказе команды участвовать в премьер-лиге.

    – Писал ли кто-то из клуба такое письмо?
    – Я не знаю. Раз получили, значит, кто-то писал. Не знаю об этом письме ничего. Команда готовится играть в премьер-лиге. У нас никакой информации нет. Все это слухи, команде нужно готовиться, а все это остальное мешает. У нас в клубе не было такой информации о долгах в пять миллионов евро, у нас такая сумма не фигурировала никогда. У нас идут судебные дела, по которым еще не известно, мы должны или нам будут должны.
    Как сообщает телеканал "Футбол 1", письмо о нежелании донецкого "Металлурга" принимать участие в следующем сезоне премьер-лиги отправили представители днепродзержинской "Стали", президент которой Максим Завгородний заявил, что клубам не удалось решить вопрос о слиянии, поэтому днепродзержинцы будут заявляться в УПЛ своим клубом.
    Напомним, после окончания прошлого сезона начался процесс слияния донецкого «Металлурга» и днепродзержинской «Стали».Ранее сообщалось, что руководство днепродзержинского клуба не хочет брать на себя долги дончан перед УЕФА за штрафы от трансферов.

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    Источник: ua.tribuna

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    10.07.2015 22:44
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью 11 июля 2015, 09:02

      Боливар-Мкртчян не выдержит троих.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 11 июля 2015, 00:33

      недотурнир недостраны

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      Воин трои 10 июля 2015, 23:13

      Мкртчян не хочет участвовать в турнире с бандерой

      1
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