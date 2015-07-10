Хомуха: "Мы подтянули реализацию"

Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха рассказал о первой победе своих подопечных на проходящем в Греции финальном турнире Евро-2015:





"Еще во время игры с Германией мы заметили, что у испанцев после 60-й минуты начались проблемы с функциональной готовностью. Кроме того, мы делали акцент на тактику. Главной задачей было как можно быстрее двигать мяч в сторону атаки, чтобы исчерпать ресурсы испанцев. Плюс – мы подтянули реализацию.

Зуев здоров,каждый может выйти в основе. И тот, кто проявит свои лучшие качества, тот и будет прогрессировать" - отметил Хомуха в послематчевом интервью.