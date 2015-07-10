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    Хомуха: "Мы подтянули реализацию"

    Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха рассказал о первой победе своих подопечных на проходящем в Греции финальном турнире Евро-2015:

    "Еще во время игры с Германией мы заметили, что у испанцев после 60-й минуты начались проблемы с функциональной готовностью. Кроме того, мы делали акцент на тактику. Главной задачей было как можно быстрее двигать мяч в сторону атаки, чтобы исчерпать ресурсы испанцев. Плюс – мы подтянули реализацию.
    Зуев здоров,каждый может выйти в основе. И тот, кто проявит свои лучшие качества, тот и будет прогрессировать" - отметил Хомуха в послематчевом интервью.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2015 21:58
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +125

      pickapick 11 июля 2015, 05:50

      Одна ласточка погоды не делает

      0
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      Рейтинг: +363

      redbluegorsk 10 июля 2015, 23:47

      Молодежи респект, продолжать в том же духе! Удачи ребятам!

      1
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      Рейтинг: +1707

      kkomov > redbluegorsk 11 июля 2015, 00:51

      в фнл, скорее всего

      0
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      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 10 июля 2015, 23:08

      здорово сыграли,вперед за победами

      1
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      Рейтинг: +136

      Бромгексин 10 июля 2015, 22:43

      Бляхомуха

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз 10 июля 2015, 22:32

      Молодца молодежь...так держать!

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 10 июля 2015, 22:27

      Удачи с немцами! Только победа!

      3
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 10 июля 2015, 22:23

      ничего не скажешь плохого!
      только фамилия у тренера какая-то смешная - за такое слово банят!))

      1
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      Рейтинг: +13

      pfc-cska_3196 > kkomov 10 июля 2015, 23:54

      Замечательным полузащитником Дмитрий Хомуха был, между прочим.

      3
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      Рейтинг: +1707

      kkomov > pfc-cska_3196 11 июля 2015, 00:48

      точно! я его с Хохловым спутал))

      0
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      Рейтинг: +77

      wojanolja 10 июля 2015, 22:22

      молодцы

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      Рейтинг: +200

      3наток футбола 10 июля 2015, 22:13

      За три дня подтянули?Вот он "русский Моуриньо"!

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      Рейтинг: +177

      Эксперт Зенита 10 июля 2015, 22:05

      Давай Димон, меняй скрягу капеллу.

      0
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      Рейтинг: +533

      Levadia > Эксперт Зенита 10 июля 2015, 22:13

      Дурик,он для этого ещё не готов.

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      Рейтинг: +177

      Эксперт Зенита > Levadia 10 июля 2015, 22:29

      Великий Пу назначит его и все скажут-он готов.

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      Рейтинг: +533

      Levadia > Эксперт Зенита 10 июля 2015, 22:32

      Ну дак сделай Пуко и будеж счастлив!))

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