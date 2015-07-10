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    "Сток Сити" заключил контракт с Гивеном

    Голкипер "Астон Виллы" Шей Гивен заключил контракт с клубом "Сток Сити" на два сезона. Соглашение Гивена с бирмингемцами истекало только в следующем году, но хозяева клуба решили освободить игрока от контрактных обязательств.
    Гивен играл за "Астон Виллу" с 2011 года, а в минувшем сезоне провёл всего три матча, в которых пропустил восемь голов. Отметим, что главный тренер "Сток Сити" Марка Хьюз хорошо знаком с голкипером по совместной работе в "Манчестер Сити".
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    Источник: ФК «Сток Сити»

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    10.07.2015 21:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 11 июля 2015, 12:45

      удачи в стоке гивен!

      0
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      Рейтинг: +122

      Бригант 669 11 июля 2015, 01:33

      Шей уже не тот!!шей взашей!!!

      0
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 10 июля 2015, 22:12

      Надеюсь Лестер вылетит в Чемпионшип. =)))

      1
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Mоnоlo 10 июля 2015, 22:34

      надейся и жди :)

      0
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      Рейтинг: +101

      BARCA_10 10 июля 2015, 22:04

      соответственно Асмир Бегович станет игроком Челси.

      7
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      Рейтинг: +138

      xiz > BARCA_10 11 июля 2015, 00:51

      естественно

      1
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