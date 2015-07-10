"Сток Сити" заключил контракт с Гивеном

Голкипер "Астон Виллы" Шей Гивен заключил контракт с клубом "Сток Сити" на два сезона. Соглашение Гивена с бирмингемцами истекало только в следующем году, но хозяева клуба решили освободить игрока от контрактных обязательств.

Гивен играл за "Астон Виллу" с 2011 года, а в минувшем сезоне провёл всего три матча, в которых пропустил восемь голов. Отметим, что главный тренер "Сток Сити" Марка Хьюз хорошо знаком с голкипером по совместной работе в "Манчестер Сити".

