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    Завтра Дельф может стать игроком "Манчестер Сити"

    Полузащитник "Астон Виллы" Фабиан Дельф уже завтра может подписать контракт с "Манчестер Сити". Игрок не поехал с бирмингемцами на сбор в Португалию, т.к. имеет принципиальную договоренность с "горожанами".

    "Манчестер Сити" уже согласовал условия личного контракта Дельфа и заплатит за футболиста 8 млн фунтов. В минувшем сезоне игрок принял участие в 28 матчах Премьер-лиги, только однажды выйдя на замену и отметился одной желтой карточкой.

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    Источник: Sports.ru

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    10.07.2015 21:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17

      danil128412 11 июля 2015, 20:24

      Непонятно только зачем?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 10 июля 2015, 22:59

      Посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Шмавон 10 июля 2015, 22:05

      бред

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 10 июля 2015, 21:44

      и зачем он нужен?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Arhive 10 июля 2015, 21:33

      а не сыпется ли Сити?

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Arhive 10 июля 2015, 21:33

      А куда его там впихнут не понятно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +46

      Karakas > Arhive 11 июля 2015, 00:14

      хотелось бы верить

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