Завтра Дельф может стать игроком "Манчестер Сити"

Полузащитник "Астон Виллы" Фабиан Дельф уже завтра может подписать контракт с "Манчестер Сити". Игрок не поехал с бирмингемцами на сбор в Португалию, т.к. имеет принципиальную договоренность с "горожанами".

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"Манчестер Сити" уже согласовал условия личного контракта Дельфа и заплатит за футболиста 8 млн фунтов. В минувшем сезоне игрок принял участие в 28 матчах Премьер-лиги, только однажды выйдя на замену и отметился одной желтой карточкой.