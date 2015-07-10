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    "Анжи" уступает "Копенгагену"

    Махачкалинский "Анжи" продолжая готовиться к старту РПФЛ провел очередной товарищеский матч. В Австрии подопечные Юрия Семина уступили датскому клубу "Копенгаген" со счетом 0:2.

    Долгое время счет оставался ничейным, но благодаря двум точным ударам Томаса Делейни на 83-й и 86-й минутах матча победу праздновали датчане. Приняли участие в матче и именитые новички "Анжи", Лукман Аруна провел на поле 72 минуты, после чего нигерийца заменил УгуАлмейда.

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    Источник: ФК «Анжи»

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    10.07.2015 21:16
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    Комментарии86
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      Рейтинг: +40

      Анжи пацан 11 июля 2015, 13:45

      стандарты, наше слабое место. оба гола как под копирку. есть еще над чем работать, удачи нам.

      2
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      Рейтинг: +26

      Madrik 11 июля 2015, 10:49

      я пойму еще наших российских болел которые что то пишут про Анжи ,,, но не могу понять вам то укропам какое дело что тут у нас в нашей Великой России творится????, с нашим футболом мы сами разберемся

      0
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      Рейтинг: +342

      Jarvis > Madrik 11 июля 2015, 12:25

      а что анжи, нормальная команда, это товарняк

      1
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      Рейтинг: +26

      Madrik 11 июля 2015, 10:45

      собака лает, караван идет !!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 11 июля 2015, 09:40

      Не, ну это все таки не 5-0, когда Спартак без вариантов уступил этому клубу) Очень достойный и сильный был оппонент у Анжи! Успехов и побед парням Юрия Палыча на будущее)

      6
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      Рейтинг: +29

      UFO-ZETA 11 июля 2015, 08:23

      "Копенгаген" добротная команда. Удачи "Анжи"

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 11 июля 2015, 07:42

      Ну проиграли, пока ещё не сыграна команда, пол состава новичков, поэтому постепенно игра наладиться. Ждать победы сразу это, как то не правильно, главное постепенно и уверенно налаживать игру,взаимопонимание между игроками. Вперёд Анжи мы с тобой!

      1
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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- 11 июля 2015, 07:05

      С выходом махачкалинцев в ПЛ,многим пользователям сего ресурса просто необходимо постоянное дежурство пожарной машины у их домов)

      7
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 11 июля 2015, 03:26

      пармальный соперник

      0
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      Рейтинг: +19

      ГУБДЕН-05 11 июля 2015, 02:21

      На дол,е,до,в не обрашайте внимание . они были ,есть ,и будут , с ними веселее! Я с большим удовольствием читаю то что они пишут , и дума на сколько же их сильно обидели , ведь они душевно больные ) забейте

      3
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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart > ГУБДЕН-05 11 июля 2015, 03:46

      Мы на чеченов и не обращаем внимания.

      0
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      Рейтинг: +1430

      нoГГано > BloodyНeart 11 июля 2015, 08:22

      На вас укров вообще никто внимания не обращает,сами по себе скачете.

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      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 > BloodyНeart 11 июля 2015, 09:53

      Подтверждаешь что ты такой?

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      Рейтинг: +57

      ZAGID 11 июля 2015, 02:00

      начало не радует

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