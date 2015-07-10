"Анжи" уступает "Копенгагену"

Махачкалинский "Анжи" продолжая готовиться к старту РПФЛ провел очередной товарищеский матч. В Австрии подопечные Юрия Семина уступили датскому клубу "Копенгаген" со счетом 0:2.





Долгое время счет оставался ничейным, но благодаря двум точным ударам Томаса Делейни на 83-й и 86-й минутах матча победу праздновали датчане. Приняли участие в матче и именитые новички "Анжи", Лукман Аруна провел на поле 72 минуты, после чего нигерийца заменил УгуАлмейда.