"Анжи" уступает "Копенгагену"

Махачкалинский "Анжи" продолжая готовиться к старту РПФЛ провел очередной товарищеский матч. В Австрии подопечные Юрия Семина уступили датскому клубу "Копенгаген" со счетом 0:2.
Долгое время счет оставался ничейным, но благодаря двум точным ударам Томаса Делейни на 83-й и 86-й минутах матча победу праздновали датчане. Приняли участие в матче и именитые новички "Анжи", Лукман Аруна провел на поле 72 минуты, после чего нигерийца заменил УгуАлмейда.
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