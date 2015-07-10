Сборная России U19 побеждает испанцев на Евро-2015

С чем и поздравляем!
Юношеская сборная России под руководством Дмитрия Хомухи одержала первую победу на проходящем в Греции финальном турнире Евро-2015. Россияне уверенно обыграли сборную Испании со счетом 3:1.
Начало матча прошло с преимуществом испанской сборной, которая благодаря точному удару Борха Майораля на 13-й минуте вышла вперед, но еще до перерыва Дмитрий Баринов сравнял счет. На 48-й минуте Алексей Гасилин и на 54-й минуте Рамиль Шейдаев точными ударами установили окончательный счет матча.