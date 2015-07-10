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    Сборная России U19 побеждает испанцев на Евро-2015

    Юношеская сборная России под руководством Дмитрия Хомухи одержала первую победу на проходящем в Греции финальном турнире Евро-2015. Россияне уверенно обыграли сборную Испании со счетом 3:1.

    Начало матча прошло с преимуществом испанской сборной, которая благодаря точному удару Борха Майораля на 13-й минуте вышла вперед, но еще до перерыва Дмитрий Баринов сравнял счет. На 48-й минуте Алексей Гасилин и на 54-й минуте Рамиль Шейдаев точными ударами установили окончательный счет матча.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2015 21:04
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    Комментарии419
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 09:54

      С чем и поздравляем!

      0
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      Рейтинг: +11

      RazmiQ 11 июля 2015, 20:14

      ЭТО ВСЕ БЛАГОДАРЯ НОВОМУ ЛИМИТУ НА ЛЕГИОНЕРОВ!11

      1
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      Рейтинг: +93

      Demon1990 > RazmiQ 11 июля 2015, 22:15

      в Турции тоже был лимит, помогает ли? шансы практически нет на выход на Евро-2016? даже жестче 5+6

      0
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      Рейтинг: +11

      RazmiQ > Demon1990 12 июля 2015, 16:32

      С - САРКАЗМ

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      Рейтинг: +93

      Demon1990 > RazmiQ 13 июля 2015, 11:01

      ))) у меня был Ф-Факт)

      0
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      Рейтинг: +57

      NEOn13 11 июля 2015, 14:36

      МОЛОДЦЫ

      0
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      Рейтинг: +33

      VS Ростов 11 июля 2015, 14:07

      И прекрасно обходимся без тренеров типа Капелло. Так бы и в главной сборной, да Мутко "мутит"...

      0
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      Рейтинг: +686

      старина 11 июля 2015, 13:38

      Молодцы Ребята!Так держать!!

      0
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      Рейтинг: +83

      aviciii 11 июля 2015, 13:22

      что сказать, красавчики !

      0
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      Рейтинг: +50

      edubokom 11 июля 2015, 13:03

      Поддержим пацанов. Но кнут им нужен конкретный. Нужно как у теннисистов свой тренер каждому

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 11 июля 2015, 12:15

      круто!молодцы!

      1
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      Рейтинг: +222

      удав 11 июля 2015, 12:06

      у нас последние лет 10 молодежь играет хорошо, а как подрастают сразу сдуваются(

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      Рейтинг: +83

      aviciii > удав 11 июля 2015, 13:20

      зарплаты (

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      Рейтинг: +72

      densmen 11 июля 2015, 11:58

      чисто случайно

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