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    Стал известен стартовый состав "Динамо" на матч с "Монако"

    Сегодня в 21.45 московское "Динамо" в рамках подготовки к сезону проведет контрольный матч с "Монако". Стал известен стартовый состав москвичей: Габулов, Соснин, Дуглас, Губочан, Жирков, Ионов, Зобнин, М'Вила, Джуджак, Вальбуэна, Кокорин.

    Запасные: Шунин, Генералов, Морозов, Бюттнер, Данилкин, Живоглядов, Дьяков, Ротенберг, Ярмолицкий, Каляшин, Ванкёр, Кузьмин, Лёвин.
    С капитанской повязкой команду выведет на поле Кокорин.

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    Источник: ФК «Динамо»

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    10.07.2015 20:50
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +864

      diktor 10 июля 2015, 23:46

      И Дьяков играл,и Кокорин по мячу попал-правда в штангу.И все равно назло всем врагам-поздравляю Динамо с победой.Заслужили.

      1
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 10 июля 2015, 23:27

      кокорин хоть раз по мячу попал?

      0
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      Рейтинг: +298

      Патриот 05 10 июля 2015, 22:22

      Генералов, Живоглядов)))

      0
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      Рейтинг: +101

      BARCA_10 10 июля 2015, 22:11

      Subasic - Touré, Wallace, Raggi, Kurzawa - Bakayoko, Pasalic, Lemar - Dirar, Bahamboula, Martial


      Пока Монако играет с Динамо, Феррейра-Караско перешел в Атлетико М за 20 млн.

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      Рейтинг: +66

      footlover 10 июля 2015, 22:08

      Трепещите, монегаски!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      brooks 10 июля 2015, 22:07

      У динамо форма кислотного цвета в этом сезоне будет?

      0
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      Рейтинг: +154

      mondm 10 июля 2015, 22:03

      Без Роттенберга и Живоглядова не справятся

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      Рейтинг: +34

      Betty Fork 10 июля 2015, 21:56

      Кокоша капитан?? скуяле?

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      Рейтинг: +375

      NeiSeS > Betty Fork 10 июля 2015, 22:04

      гордость российского футбола и динамо в частности)

      0
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 10 июля 2015, 21:56

      1-0 на седьмой минуте Вальбуэна. Французы на расслабоне. Кокорин обокрал игрока Монако перед их штрафной. И выход 4 в два. Молодцы!

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 10 июля 2015, 21:50

      Что за фигня? Почему в лимонного цвета форме играем???

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      Рейтинг: +449

      Сенситив > Sem25 10 июля 2015, 23:49

      3й компл формы...))

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