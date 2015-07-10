Стал известен стартовый состав "Динамо" на матч с "Монако"

Сегодня в 21.45 московское "Динамо" в рамках подготовки к сезону проведет контрольный матч с "Монако". Стал известен стартовый состав москвичей: Габулов, Соснин, Дуглас, Губочан, Жирков, Ионов, Зобнин, М'Вила, Джуджак, Вальбуэна, Кокорин.



Запасные: Шунин, Генералов, Морозов, Бюттнер, Данилкин, Живоглядов, Дьяков, Ротенберг, Ярмолицкий, Каляшин, Ванкёр, Кузьмин, Лёвин.

С капитанской повязкой команду выведет на поле Кокорин.





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