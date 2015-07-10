Стал известен стартовый состав "Динамо" на матч с "Монако"

И Дьяков играл,и Кокорин по мячу попал-правда в штангу.И все равно назло всем врагам-поздравляю Динамо с победой.Заслужили.
Сегодня в 21.45 московское "Динамо" в рамках подготовки к сезону проведет контрольный матч с "Монако". Стал известен стартовый состав москвичей: Габулов, Соснин, Дуглас, Губочан, Жирков, Ионов, Зобнин, М'Вила, Джуджак, Вальбуэна, Кокорин.
Запасные: Шунин, Генералов, Морозов, Бюттнер, Данилкин, Живоглядов, Дьяков, Ротенберг, Ярмолицкий, Каляшин, Ванкёр, Кузьмин, Лёвин.
С капитанской повязкой команду выведет на поле Кокорин.