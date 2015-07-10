Шкртел подписал новый контракт с "Ливерпулем"

Словацкий защитник "Ливерпуля" Мартин Шкртел подписал новый контракт с клубом. Ранее сообщалось, что стороны договорились о соглашении на три года.



В минувшем сезоне Шкртел принял участие в 33 матчах Премьер-лиги и во всех выходил в основном составе, отметившись одним забитым мячом.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.