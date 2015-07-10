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    Шкртел подписал новый контракт с "Ливерпулем"

    Словацкий защитник "Ливерпуля" Мартин Шкртел подписал новый контракт с клубом. Ранее сообщалось, что стороны договорились о соглашении на три года.

    В минувшем сезоне Шкртел принял участие в 33 матчах Премьер-лиги и во всех выходил в основном составе, отметившись одним забитым мячом.

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    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    10.07.2015 19:36
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 11 июля 2015, 06:47

      Ура

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      Рейтинг: +283

      nahan 11 июля 2015, 06:12

      Это хорошая новость.

      0
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      Рейтинг: +74

      ReD_MU_DeVIL 11 июля 2015, 00:12

      Поздравляем с завершением карьеры в аутсайдере.

      Д и для Сток сити хорошая новость))

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > ReD_MU_DeVIL 11 июля 2015, 00:36

      ReD_MU_DeVIL, отгребет Сток за прошлогоднее недоразумение!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +122

      serginho8 > ReD_MU_DeVIL 11 июля 2015, 03:58

      глупый манк) жду не дождусь когда уже матчи плей офф лч будут, посмотрим что вы покажете..

      1
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 10 июля 2015, 23:40

      Знаменитая тройка - Шкртел,Иванович,Видич

      1
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      Рейтинг: +95

      bfd 10 июля 2015, 23:34

      Ура!

      1
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 10 июля 2015, 23:11

      ну и ладно

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      Рейтинг: +161

      Фаталист 10 июля 2015, 22:15

      Хорошая новость.

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      Рейтинг: +1532

      starche 10 июля 2015, 21:33

      Зенитовская школа...............

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      Рейтинг: +3081

      drug01 10 июля 2015, 21:09

      Молодец, прошел нашу школу!

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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 10 июля 2015, 21:01

      1 гол - зато какой!Злой и полезный защитник.

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