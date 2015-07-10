"Ростов" ищет способы вернуть Дьякова

Лучше уж синица в руках, чем журавль в небе.. Протянет Дьяков в ожидании контракта, может вообще остаться без команды - времени для принятия решения все меньше и меньше
Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов заявил, что клуб с удовольствием вернет в команду 26-летнего защитника Виталия Дьякова, который в настоящее время находится в расположении московского "Динамо".
"По поводу Виталия Дьякова, который по-прежнему тренируется без контракта с московским "Динамо", у меня информации нет. Но если будет вариант, то мы с удовольствием вернем его в наши ряды. Конечно же, если у Виталия будет желание. Мы сразу предлагали ему продлить контракт, но у него были другие задачи и цели", - сказал Шикунов в интервью "Спорт FM".
Ранее наставник московского "Динамо" Станислав Черчесов отметил, что ему очень хотелось бы, чтобы Дьяков поскорее заключил контракт со столичным клубом.
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