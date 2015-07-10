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    "Ростов" ищет способы вернуть Дьякова

    Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов заявил, что клуб с удовольствием вернет в команду 26-летнего защитника Виталия Дьякова, который в настоящее время находится в расположении московского "Динамо".
    "По поводу Виталия Дьякова, который по-прежнему тренируется без контракта с московским "Динамо", у меня информации нет. Но если будет вариант, то мы с удовольствием вернем его в наши ряды. Конечно же, если у Виталия будет желание. Мы сразу предлагали ему продлить контракт, но у него были другие задачи и цели", - сказал Шикунов в интервью "Спорт FM".
    Ранее наставник московского "Динамо" Станислав Черчесов отметил, что ему очень хотелось бы, чтобы Дьяков поскорее заключил контракт со столичным клубом.

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    Источник: Eurofootball

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    10.07.2015 18:54
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +33

      VS Ростов 11 июля 2015, 14:12

      Лучше уж синица в руках, чем журавль в небе.. Протянет Дьяков в ожидании контракта, может вообще остаться без команды - времени для принятия решения все меньше и меньше

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 11 июля 2015, 06:06

      Упустили хорошего защитника.

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 10 июля 2015, 23:24

      зачем ему эти ростовские качели?
      хотя, лучше ростов чем динамо!

      1
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 10 июля 2015, 21:07

      Бред.Дьяков ушёл и не вернётся.

      1
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      Рейтинг: +113

      Новочек > ЮГ РОССИИ 10 июля 2015, 21:33

      Точно. Лучше,в такой ситуации не возвращать,ему бы в ЦСКА или Зенит.

      1
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      Рейтинг: +1941

      Таганский > ЮГ РОССИИ 10 июля 2015, 23:35

      Тем более, что Ростов подписал защитника Дениса Терентьева на 3 года..

      1
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      Рейтинг: +254

      Vector 10 июля 2015, 19:46

      Боржоми... почки... поздно...

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      Рейтинг: +1142

      вoлгoдoн 10 июля 2015, 19:46

      Если не желает,искать способы не стоит.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 10 июля 2015, 19:39

      да поздно, поздно

      0
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      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 10 июля 2015, 19:37

      На месте Дьякова я бы вернулся на родину

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      Рейтинг: +366

      peduSKA 10 июля 2015, 19:33

      Он бы и рад в ростовский ростов вернутся, но бабу его походу от Московских пластических хирургов не оттащить.

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      Рейтинг: +3081

      drug01 10 июля 2015, 19:26

      Ростову Дьяков просто необходим!!!!!!

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