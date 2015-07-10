Сафин: "Смена лимита на легионеров не исправит ситуацию в российском футболе"

Возможная смена лимита на легионеров в РФПЛ с формулы "7+4" на "6+5", при которой на поле должны будут находиться одновременно пятеро россиян, не принесет никакой пользы российскому футболу, считает двукратный победитель турниров Большого Шлема экс-теннисист Марат Сафин.





Вопрос об изменении лимита на легионеров в российской премьер-лиге на сезон-2015/16 включен в повестку исполкома РФС, который пройдет 14 июля.



"Я думаю, что все это временные меры. На самом деле, во-первых, зарплаты не надо было делать по 3-4 миллиона для игроков, которые в принципе с футболом "на вы". Мы все видим, каких денег стоят игроки в Европе и какой уровень футбола там - и сколько мы платим денег и какой уровень футбола у нас. Это небо и земля. Поэтому думаю, это временная мера, никого не спасет. Надо изначально было развивать детско-юношеские школы и тренировать", - приводит слова Сафина "Р-спорт".

"Заканчивать блат для определенного круга людей. Надо выстраивать вертикаль системы, чтобы все четко работало. У нас такого нет, поэтому мы всегда придумываем, как надстроить что-то, чтобы спасти что-то. Вливается куча денег, а мы все видим, какой у нас уровень футбола", - добавил спортсмен.



"Кардинально ничего это не изменит. Это будет ни о чем. Надо все перелопачивать и заново склеивать. Эти надстроенные конструкции - Шанхай получится. Как дом можно строить: часть - гипсокартон, часть - монолит, часть кирпича, часть брезента? Примерно так он (футбол) и выглядит", - сказал Сафин.