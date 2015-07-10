Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сафин: "Смена лимита на легионеров не исправит ситуацию в российском футболе"

    Возможная смена лимита на легионеров в РФПЛ с формулы "7+4" на "6+5", при которой на поле должны будут находиться одновременно пятеро россиян, не принесет никакой пользы российскому футболу, считает двукратный победитель турниров Большого Шлема экс-теннисист Марат Сафин.

    Вопрос об изменении лимита на легионеров в российской премьер-лиге на сезон-2015/16 включен в повестку исполкома РФС, который пройдет 14 июля.
    "Я думаю, что все это временные меры. На самом деле, во-первых, зарплаты не надо было делать по 3-4 миллиона для игроков, которые в принципе с футболом "на вы". Мы все видим, каких денег стоят игроки в Европе и какой уровень футбола там - и сколько мы платим денег и какой уровень футбола у нас. Это небо и земля. Поэтому думаю, это временная мера, никого не спасет. Надо изначально было развивать детско-юношеские школы и тренировать", - приводит слова Сафина "Р-спорт".
    "Заканчивать блат для определенного круга людей. Надо выстраивать вертикаль системы, чтобы все четко работало. У нас такого нет, поэтому мы всегда придумываем, как надстроить что-то, чтобы спасти что-то. Вливается куча денег, а мы все видим, какой у нас уровень футбола", - добавил спортсмен.
    "Кардинально ничего это не изменит. Это будет ни о чем. Надо все перелопачивать и заново склеивать. Эти надстроенные конструкции - Шанхай получится. Как дом можно строить: часть - гипсокартон, часть - монолит, часть кирпича, часть брезента? Примерно так он (футбол) и выглядит", - сказал Сафин.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2015 17:44
    Рекомендуем
    Комментарии45
    ...
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 11 июля 2015, 06:21

      Лимит 9+2 идеальный на сегодняшний день!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      KAVIRUS > Павлюченко 13 11 июля 2015, 07:49

      И тоды появится провальная дыра пока не вырастит новое поколение,а с таким лимитом как расти новому поколению?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      laziale > KAVIRUS 11 июля 2015, 17:31

      Дыра уже здесь. Глянь на сборную...
      А ведь была хорошая молодёжь, Писаревым воспитанная.
      И где она теперь? Лимит только вредит футболу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > KAVIRUS 11 июля 2015, 18:30

      Пусть в ФНЛ растут, почему они должны играть в основе клуба, в который они не могут пробиться по спортивному принципу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +396

      Venezuela 11 июля 2015, 04:39

      Вслед за Семиным и Боашем, Сафин вновь высказал умную мысль про детско-юношеские школы. Да наверняка и не только они, а много кто еще. Неужели до тех, кто принимает решения это так долго доходит?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +283

      nahan > Venezuela 11 июля 2015, 06:01

      Если будут вкладывать в развитие детско-юношеского футбола, то им самим не хватит, вот где проблема...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 11 июля 2015, 01:27

      он прав - только кто его услышит?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Dodge87 11 июля 2015, 00:21

      Эх Сафин!!!ни авторитетов никого..все по делу..все таки уважение заслуживает больше чем ворчун кафельников...сафин был просто прекрасным теннисистов,на аустралиан опен как он там вытащил полуфинал и финал.самого федерера нагнул,и кстати говоря,он является номером один из всех теннисистов всех времен кто не просто играл прекрасно теннис,но и вел себя просто прекрасно,привнеся в эту игру много эмоций,всяких штучек которые просто поднимали стадионы..однажды попал мячом в бабушку судью.сразу подошел поцеловал,любимец публики и прекрасный человек..видимо наелся этими понтами всяких кокоринов.наверняка в монте карло где проживает сафин часто приходится видеть халявных футболистов с такими зарплатами...про зарплаты он прям в точку.наконец таки стали понимать,про вертикаль тоже..про блат я понял о чем он,точнее о ком он...ну и про детско юношеский спорт тоже самое

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Agro1987 10 июля 2015, 22:09

      Всё по делу, молодец! Подписываюсь под каждым словом!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      shaness 10 июля 2015, 21:43

      Браво, Марат!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 10 июля 2015, 21:42

      Две радикальные меры: жесткий лимит ( 6+5, или 5 +6) и ограничение потолка зарплат ( существенное).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov > kanav67 11 июля 2015, 01:28

      по первому пункту абсолютный бред и полное непонимание ситуации!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +662

      Triem 10 июля 2015, 21:20

      Всё! Обезоружил! Теперь мы слышали всё о сборной!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 10 июля 2015, 21:05

      Мы, простые болельщики, давно это тоже самое говорили и говорим. Только никто к нам не прислушивается!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      Доктор Шмурге > mat73 10 июля 2015, 21:22

      Потому что чиновники пилят бабло, а не футбол развивают. И им до лампочки, что говорят болельщики, пока есть, что распиливать.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +309

      ABRAM995 > Доктор Шмурге 10 июля 2015, 23:46

      Ну если это кого то утешит,то добавлю,что так в России практически во всем) Если не ошибаюсь,Россия по уровню коррупции в стране занимает 7-ое место с конца.в мире.
      Рядышком с беднейшими странами Африки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      Эксперт Зенита 10 июля 2015, 20:52

      Больше негров надо звать в рфпл.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11