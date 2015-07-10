Сорокин: важно снизить негативное воздействие на окружающую среду от ЧМ-2018 в России

Одна из целей оргкомитета "Россия-2018" - снизить негативное воздействие от проведения чемпионата мира по футболу в России на окружающую среду, сказал генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.



В рамках подготовки предварительной жеребьевки чемпионата мира, которая состоится в Санкт-Петербурге, оргкомитет "Россия-2018" реализует программу раздельного сбора и переработки отходов. Этот проект является частью разработанной ФИФА и оргкомитетом программы устойчивого развития, которая будет представлена 23 июля.



"Наша цель - снизить негативное воздействие от проведения мероприятия на окружающую среду и позаботиться о наследии чемпионата мира. Ведь этим наследием являются не только стадионы, но и навыки и опыт, который мы на примере этого проекта планируем использовать в будущем в ходе подготовки и проведения чемпионата мира", - приводит слова Сорокина "Р-спорт".

"Предварительная жеребьевка - пример успешного сотрудничества оргкомитета с российскими организациями, которые помогают проводить экологические мероприятия и сократить расходы на вывоз отходов. Мы высоко ценим участие наших партнеров в столь важной инициативе", - добавил он.



Директор департамента устойчивого развития ФИФА Федерико Аддьечи отметил, что "результаты этой программы помогут при организации подобных проектов на предстоящих мероприятиях чемпионата мира".



"После успешной реализации программы по переработке отходов на чемпионате мира по футболу в Бразилии нам было приятно узнать, что оргкомитет "Россия-2018" запустил собственную подобную программу на первом официальном мероприятии чемпионата мира в России", - заявил Аддьечи.