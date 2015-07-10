Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сорокин: важно снизить негативное воздействие на окружающую среду от ЧМ-2018 в России

    Одна из целей оргкомитета "Россия-2018" - снизить негативное воздействие от проведения чемпионата мира по футболу в России на окружающую среду, сказал генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
    В рамках подготовки предварительной жеребьевки чемпионата мира, которая состоится в Санкт-Петербурге, оргкомитет "Россия-2018" реализует программу раздельного сбора и переработки отходов. Этот проект является частью разработанной ФИФА и оргкомитетом программы устойчивого развития, которая будет представлена 23 июля.

    "Наша цель - снизить негативное воздействие от проведения мероприятия на окружающую среду и позаботиться о наследии чемпионата мира. Ведь этим наследием являются не только стадионы, но и навыки и опыт, который мы на примере этого проекта планируем использовать в будущем в ходе подготовки и проведения чемпионата мира", - приводит слова Сорокина "Р-спорт".
    "Предварительная жеребьевка - пример успешного сотрудничества оргкомитета с российскими организациями, которые помогают проводить экологические мероприятия и сократить расходы на вывоз отходов. Мы высоко ценим участие наших партнеров в столь важной инициативе", - добавил он.
    Директор департамента устойчивого развития ФИФА Федерико Аддьечи отметил, что "результаты этой программы помогут при организации подобных проектов на предстоящих мероприятиях чемпионата мира".

    "После успешной реализации программы по переработке отходов на чемпионате мира по футболу в Бразилии нам было приятно узнать, что оргкомитет "Россия-2018" запустил собственную подобную программу на первом официальном мероприятии чемпионата мира в России", - заявил Аддьечи.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2015 17:07
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 10 июля 2015, 21:09

      Поэтому надо будет меньше продавать пива, чтоб меньше сс.... за углом, тем самым меньше воздействовали на окружающую среду!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +686

      старина 10 июля 2015, 18:39

      Одна из целей-снизить негативное воздействие на проведение мероприятия от окружающей среды в виде укров пиндосов и прочих англосаксов

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 10 июля 2015, 18:17

      да..в нашей ситуации это становится главным!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос 10 июля 2015, 18:15

      запретить спартак - половина успеха

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      Доктор Шмурге > Медный купоpос 10 июля 2015, 21:27

      В рамках своей палаты запрещай что угодно. Главное, чтобы дежурный врач на осмотре не заметил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      КержаковНа 10 июля 2015, 18:07

      Т.е. до 2018 года можно гадить где хочется...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      lobsterdam 10 июля 2015, 17:59

      ну да, сколько народа понаедет, соответственно и отходов будет: кучи и лужи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 10 июля 2015, 17:23

      Вот оно,для чего чемп-то затевался!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      Эксперт Зенита 10 июля 2015, 17:21

      Согласен,в Петербурге очень сильно пахнет газом.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Великий_конь 10 июля 2015, 17:19

      конечно, автор - Ульяна

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +146

      Баба Яга против > Великий_конь 10 июля 2015, 17:41

      Знаменитая на весь соккер автор,которая уже прославилась своей "грамотностью"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Ministri Krasnodar 10 июля 2015, 17:16

      А такой же программы,только для наших кошельков,нет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1072

      gооdbyegoodbоy > Ministri Krasnodar 10 июля 2015, 17:20

      Ты в кошельке хранишь отходы?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +624

      Ministri Krasnodar > gооdbyegoodbоy 10 июля 2015, 17:48

      Они уже давно хранятся в украинских черепных коробках.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11