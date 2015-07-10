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    "Реал" продлил контракт с Марсело до 2020 года

    Бразильский защитни "Реала" Марсело продлил контракт с клубом на пять лет - до середины 2020 года.

    27-летний игрок выступает за испанский клуб с 2007 года, когд перешёл в "Реал" из "Флуминенсе". В прошлом сезоне Примеры он провел 34 матча, в которых забил два гола, сделал семь голевых передач и получил девять желтых карточек.

    Интересно отметить, что агентом Марсело является брат Серхио Рамоса - Рене Рамос.

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    Источник: ФК «Реал»

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    10.07.2015 15:38
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +72

      Barca09-09 10 июля 2015, 23:59

      Без него реал не смотрится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Barca09-09 10 июля 2015, 23:59

      Шикарный футболист

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Arhive 10 июля 2015, 21:20

      хороший игрок!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      No problem 10 июля 2015, 20:32

      Просто збс
      По другому и быть не могло

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +523

      FCRM1 10 июля 2015, 20:26

      Отличная новость для фанатов сливочных, лучший латераль мира, не то что всякие бегунки-актрисы Альбы да Алвесы

      1
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      ...
      Рейтинг: +167

      Николай Петрович > FCRM1 10 июля 2015, 22:47

      Это кто лучший?Марсело?Забыл из-за кого вылетела Бразилия на ЧМ?Давид Луис и Марсело...Сикейра(Атлетико) ярче на своей позиции играет.Марсело ужасный защитник.Побежит-ударит-всё.Даже на свою позиции не возвращается.Д.Алвес и Ж.Альба почти такие же,но на свою позицию возвращаются,недалекий.Ты почему такой тугодум?

      6
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      Рейтинг: +523

      FCRM1 > Николай Петрович 11 июля 2015, 00:31

      Заканчивай с футболом

      0
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      ...
      Рейтинг: +167

      Николай Петрович > FCRM1 11 июля 2015, 05:35

      Ответить нечего?Читай снизу,что пишут.Даже твои сородичи признают,что он в защите НОЛЬ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      рус фан 10 июля 2015, 20:10

      То что продлили контракт с Марсело это хорошо считаю, Бенитес должен обьяснить Марсу что в защите надо играть более стабильно чаще возвращаться, возможность попробовать использовать в опорной зоне это го игрока то же есть.

      1
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      Рейтинг: +167

      Николай Петрович > рус фан 10 июля 2015, 23:11

      Если он в защите не может,какой толк от него в опорной?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +922

      Zidan05 10 июля 2015, 19:29

      Его надо использовать как полузащитника, в атаке он гораздо полезнее!
      А так поздравляю Мадридистов с продлением контракта Марсело!

      3
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      Рейтинг: +43

      Vortex777 10 июля 2015, 19:29

      Отличная новость!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      weinmar 10 июля 2015, 18:51

      Ульяна редактор, ну проверяйте свою редакцию в конце концов! Это же неуважение к читателям!
      "Бразильский защитни_"
      ".. с 2007 года, когд_"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 10 июля 2015, 17:55

      крутой боец, играет насмерть, правильное решение

      1
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