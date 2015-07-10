"Реал" продлил контракт с Марсело до 2020 года

Бразильский защитни "Реала" Марсело продлил контракт с клубом на пять лет - до середины 2020 года.



27-летний игрок выступает за испанский клуб с 2007 года, когд перешёл в "Реал" из "Флуминенсе". В прошлом сезоне Примеры он провел 34 матча, в которых забил два гола, сделал семь голевых передач и получил девять желтых карточек.



Интересно отметить, что агентом Марсело является брат Серхио Рамоса - Рене Рамос.



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