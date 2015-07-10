Гарай вернется к тренировкам 14 июля

Возвращение защитника "Зенита" Эсекьеля Гарая к тренировкам ожидается 14 июля. После матча за Суперкубок, который пройдет 12 июля, игроки петербургского клуба получат два выходных дня, после которых Гарай и приступит к тренировкам.

Аргентинский защитник, который на прошедшем Кубке Америки перенес расстройство желудка, сможет принять участие в стартовом домашнем матче чемпионата России с "Динамо", который запланирован на 19 июля.