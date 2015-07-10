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    Гарай вернется к тренировкам 14 июля

    Возвращение защитника "Зенита" Эсекьеля Гарая к тренировкам ожидается 14 июля. После матча за Суперкубок, который пройдет 12 июля, игроки петербургского клуба получат два выходных дня, после которых Гарай и приступит к тренировкам.
    Аргентинский защитник, который на прошедшем Кубке Америки перенес расстройство желудка, сможет принять участие в стартовом домашнем матче чемпионата России с "Динамо", который запланирован на 19 июля.

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    Источник: Бобсоккер

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    10.07.2015 15:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 10 июля 2015, 23:26

      ЖАЛЬ НЕ ПОМОЖЕТ ПРОТИВ ЛОКО

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 10 июля 2015, 19:21

      Ну когда уже к зениту Грозовский присоединится!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +579

      lange 10 июля 2015, 17:08

      "Говорит: такую неприязнь испытываю, что кушать не могу" ©

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 10 июля 2015, 16:41

      Здоровья!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      fr3nd 10 июля 2015, 16:11

      совсем футболисты неженками стали. скоро будут футбол называть игрой благородных девиц

      1
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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart 10 июля 2015, 15:56

      Такими темпами в матче с Локо не кому будет играть.

      0
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      Рейтинг: +366

      peduSKA 10 июля 2015, 15:43

      Привык на болотах к шаверме, бутерам с какой то курой, вот и пропоносило от нормальной пищи, неделю с горшка не слезет.

      2
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      Рейтинг: +1532

      starche > peduSKA 10 июля 2015, 16:42

      Что-то мало грязи вылил! Давай еще, ты сможешь!

      3
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      Рейтинг: +653

      New_Look 10 июля 2015, 15:36

      неделю на восстановление после расстройства желудка? Надеюсь, бюлетень не за счет пенсионеров Питера?

      1
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