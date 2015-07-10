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    Все видеотрансляции матчей РФПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Серии А и Примеры - на "Бомбардире"

    В преддверии нового футбольного сезона "Бомбардир" заключил партнерское соглашение с телекомпанией "НТВ Плюс". Очень скоро на главной странице нашего портала появится специальный сервис, благодаря которому вы сможете смотреть в прямом эфире все матчи РФПЛ и ведущих лиг Европы.
    Стоимость одной трансляции - от 70 до 100 рублей. Для оплаты матча достаточно иметь под рукой мобильный телефон, со счета которого и можно будет списать требуемую сумму.
    Напоминаем, что "Бомбардир.ру" - новый проект от создателей "Соккер.ру". К сожалению, по независящим от нас причинам ваш любимый сайт не может больше существовать на домене soccer.ru. Поэтому ориентировочно с 1 августа проект окончательно переезжает на новый домен bombardir.ru. Уже сейчас наша команда занимается разработкой нового, более современного дизайна и мобильной версии сайта. Пока же вы можете читать материалы редакции "Бомбардир" и по адресу www.bombardir.ru, и на www.soccer.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2015 15:10
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    Комментарии385
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 09:56

      Бомбардир из Соккера вырастет

      0
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      Рейтинг: +66

      Murad0202 11 июля 2015, 13:41

      Зачем смотреть бесплатные трансляции на других сайтах, если можно смотреть за деньги на Бомбардир.ру?! Супер логика!

      1
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 11 июля 2015, 06:50

      Можно спокойно на официальном сайте НТВ+ трансляцию купить, в прошлом году она 50 рублей стоила, видно цены выросли...

      1
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      Рейтинг: +13

      cska1234 11 июля 2015, 05:24

      Ахахаха,нет уж.И так сайт дальше некуда опустили,еще и деньги платить.

      2
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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 11 июля 2015, 04:40

      70 рублей платить за просмотр матча? капец, глупее новости я не слышал, зачем вообще печатать такие вещи, если матчи можно посмотреть в интернете.

      паходу совсем крыша сьехала, хотя я уверен что найдутся такие кто будет платить, были и будут всегда такие глупые люди

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      Рейтинг: +126

      vrossiinetfutbola > АрсенБурбулятр 22 июля 2015, 11:14

      точно

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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 11 июля 2015, 01:01

      Статьи Бомбардира - хрень, а стиль их названий взят у Спортс.ру.

      1
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      Рейтинг: +126

      vrossiinetfutbola > RMUKMU 22 июля 2015, 11:15

      в десятку

      0
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      Рейтинг: +701

      Bundeseam 10 июля 2015, 23:56

      Кто вообще будет платить за эти матчи? На соккер365 и смотриспорт всегда есть хорошие сопки, если не на одном, то на другом уж точно. А на матчи РПЛ вообще сопок дофига в любом качестве, ибо чемпионат особо никто не контролирует, ведь он никому толком не нужен. Вот с ЛЧ бывают иногда проблемы, но это Лига Чемпионов, сравнивать с РПЛ просто смешно)

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      Рейтинг: +51

      cska_moscow239 10 июля 2015, 23:52

      бред какой-то!!!проще даже нтв+ подключить!!!

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      Рейтинг: +15

      eddy007 10 июля 2015, 23:41

      А я открою сопкест и соккер365 и буду смотреть в халяву!
      P.S А на сотку,я лучше возьму пивка!

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      Рейтинг: +27

      Legend99 10 июля 2015, 23:37

      "стоимость трансляции..." - ясно, пойду пос#ру

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