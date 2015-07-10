Все видеотрансляции матчей РФПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Серии А и Примеры - на "Бомбардире"

Бомбардир из Соккера вырастет
Бомбардир из Соккера вырастет
Зачем смотреть бесплатные трансляции на других сайтах, если можно смотреть за деньги на Бомбардир.ру?! Супер логика!
Можно спокойно на официальном сайте НТВ+ трансляцию купить, в прошлом году она 50 рублей стоила, видно цены выросли...
Ахахаха,нет уж.И так сайт дальше некуда опустили,еще и деньги платить.
70 рублей платить за просмотр матча? капец, глупее новости я не слышал, зачем вообще печатать такие вещи, если матчи можно посмотреть в интернете.
паходу совсем крыша сьехала, хотя я уверен что найдутся такие кто будет платить, были и будут всегда такие глупые люди
точно
Кто вообще будет платить за эти матчи? На соккер365 и смотриспорт всегда есть хорошие сопки, если не на одном, то на другом уж точно. А на матчи РПЛ вообще сопок дофига в любом качестве, ибо чемпионат особо никто не контролирует, ведь он никому толком не нужен. Вот с ЛЧ бывают иногда проблемы, но это Лига Чемпионов, сравнивать с РПЛ просто смешно)
бред какой-то!!!проще даже нтв+ подключить!!!
А я открою сопкест и соккер365 и буду смотреть в халяву!
P.S А на сотку,я лучше возьму пивка!
"стоимость трансляции..." - ясно, пойду пос#ру