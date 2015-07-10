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    Хуснуллин: "Стадион ЦСКА откроется в начале 2016 года"

    Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что строительство стадиона ЦСКА завершится к началу 2016 года, а все основные работы на арене планируется завершить в конце этого года:

    "Работы идут в хорошем темпе. Сейчас возводится северная трибуна стадиона. В целом работы планируется завершить до конца этого года. Здесь уже ведется устройство фасадов, перегородок, монтаж лифтов и внутренних инженерных систем", - сказал Хуснуллин.
    Новая арена будет отвечать всем требованиям УЕФА. Трибуны смогут вместить около 27 тысяч зрителей. Кроме того, предусмотрено 127 скай-боксов - мест повышенной комфортности. Во время проведения ЧМ 2018 домашняя арена красно-синих будет использоваться как тренировочное поле для команд-участниц мундиаля.
    Ранее Хуснуллин отметил, что неподалеку от стадиона строится станция метро "Ходынское Поле" Второго кольца.
    "Работы идут полным ходом. Ведется проработка наиболее удобных маршрутов пешеходных связей станций метро и стадиона", - цитирует Хуснуллина портал стройкомплекса Москвы.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2015 14:26
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    Комментарии124
    ...
    • ...
      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ 11 июля 2015, 13:37

      хорошо! ждем открытия!

      0
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      Рейтинг: +243

      Порядочная свинья 11 июля 2015, 11:55

      Во время проведения ЧМ 2018 домашняя арена красно-синих будет использоваться как тренировочное поле для команд-участниц мундиаля.

      Улыбнуло несоответсвие напыщенных надежд некоторых болельщиков ЦСКА с суровой реальностью. Оказывается, поле стадиона ЦСКА соответствует всем стандартам УЕФА для ... тренировочных полей!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 10 июля 2015, 21:57

      На стадионе ЦСКА в Москве строители приступили к установке дренажа футбольного поля. Ранее президент армейцев Евгений Гинер неоднократно заявлял, что весеннюю часть сезона-2015/16 команда будет играть на новой арене.

      "На нашей строящейся арене уже начали делать дренаж футбольного поля. Вскоре участок полностью освободится от труб, и на оставшейся части также начнется активная подготовка к укладке газона"

      3
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      Рейтинг: +4077

      морозз 10 июля 2015, 21:36

      Стадион на 127 мест, остальное завесить банерами и будет впечатление аншлага!

      1
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 10 июля 2015, 21:10

      И ЧЕМПИОНСТВА и КУБКИ и НОВЫЙ СТАДИОН- КРАСОТА!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4077

      морозз > Великолепный 10 июля 2015, 21:31

      Фантазируешь...бывает, пива много не пей!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +886

      Великолепный > морозз 10 июля 2015, 21:53

      ЦСКА (Москва) 19 титулов

      Чемпион России 2003, 2005, 2006, 2013, 2014. Победитель Кубка России 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011,2013.
      Обладатель Суперкубка России 2004, 2006, 2007, 2009,2010,2013.
      Обладатель Кубка УЕФА 2005.
      "спартак-середняк" нервно курит в сторонке!

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      Рейтинг: +4077

      морозз > Великолепный 10 июля 2015, 22:19

      Ага...если я начну описывать все награды и заслуги Великого Спартака, то просто места на соккере не хватит! Много чести для тебя будет конь, так что тренируйся!

      1
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      ...
      Рейтинг: +319

      АнДрЮхА 21 > Великолепный 10 июля 2015, 22:24

      забудь, цска теперь не увидет ЛЧ еще лет 20

      0
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      ...
      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 > АнДрЮхА 21 10 июля 2015, 22:54

      Не увидЕт - точно!!! УВИДИТ - правильно будет!!!

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      Рейтинг: +886

      Великолепный > морозз 10 июля 2015, 23:02

      Тебе уже тут писали, что бромантановые заслуги не котируются))

      3
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      Рейтинг: +4077

      морозз > Великолепный 10 июля 2015, 23:26

      Повторение слов не говорит об особом уме оппонента! Пора что либо придумать новое!

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      Рейтинг: +4077

      морозз > Leha-ha50 10 июля 2015, 23:27

      Да ладно тебе...забудь про школу и про уроки, это же не литературные чтения!

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      Рейтинг: +326

      SHMEL 10 июля 2015, 21:02

      Отличный и уютный стадион.Ждём скорейшего открытия.

      2
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва > SHMEL 10 июля 2015, 21:21

      Великому ЦСКА все самое лучшее.

      3
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      ...
      Рейтинг: +4077

      морозз > Великий ЦСКА Москва 10 июля 2015, 21:32

      Сам то понял что сказал?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва > морозз 10 июля 2015, 22:05

      Великий ЦСКА Москва!
      середняк- спартак!

      3
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      Рейтинг: +4077

      морозз > Великий ЦСКА Москва 10 июля 2015, 22:16

      Рановато называть ЦСКА таким словом...это надо заслужить своей игрой а не судьями и интригами!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва > морозз 10 июля 2015, 22:18

      бромантановые не бывают великими. Учи матчасть!

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      ...
      Рейтинг: +4077

      морозз > Великий ЦСКА Москва 10 июля 2015, 22:21

      Это ваш цвет - бромонтановый ( красно синий ) не замечал! То то вы его так любите!

      0
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      ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва > морозз 10 июля 2015, 23:05

      Красно синие бромантаном не балуются! Это ваше и только ваше!!!

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      Рейтинг: +4077

      морозз > Великий ЦСКА Москва 10 июля 2015, 23:28

      Эк тебя торкнуло не по детски!

      0
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      Рейтинг: +1775

      piercman 10 июля 2015, 20:22

      хороший стадион.

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      Рейтинг: +108

      VLR123 10 июля 2015, 20:21

      Отличный домашний, уютный стадион! Зачем строить на 40-50 тыс. Лучше смотрится, да и играется при полных трибунах! На топовых матчах перекупщики будут в шоколаде, если им хвост не прижмут! Удачи ЦСКА на новой арене!!!

      2
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      Рейтинг: +244

      PATRIOT1965 > VLR123 10 июля 2015, 20:23

      Если будет необходимость расширить,можно снести рядом стоящие дома,проблем то.)))

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз > VLR123 10 июля 2015, 21:33

      Правильно...стадион на 100 человек, это максимум заполнения! И не дорого!

      0
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 10 июля 2015, 19:05

      Средний стадион для невзрачной команды, так что цска никогда не станет грозой Европы.

      2
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > Adler angriff 10 июля 2015, 19:56

      К сожалению эта невзрачная команда - лучшая в России в 21 веке. Как же назвать тогда все остальные?

      4
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      ...
      Рейтинг: +364

      Adler angriff > kanav67 10 июля 2015, 20:03

      А ты на спартак что ли равняешься? Хахахахахаха.

      1
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      ...
      Рейтинг: +244

      PATRIOT1965 > kanav67 10 июля 2015, 20:07

      Некабинетные.Как то так.)))

      0
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      Рейтинг: +319

      АнДрЮхА 21 > Adler angriff 10 июля 2015, 20:20

      дак это понятно что цскы отстой

      0
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      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 > АнДрЮхА 21 10 июля 2015, 20:40

      Ну, да!!! Вы то лет 15 феерите!!! Призы складывать некуда!!!

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      ...
      Рейтинг: +4077

      морозз > kanav67 10 июля 2015, 21:38

      Ну ладно я говорю что Спартак Великий...но ты уже меня переплюнул назвав ЦСКА лучшей командой 21 века! Эк тебя торкнуло то не по детски! Это называется просто...коня понесло!

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      Рейтинг: +319

      АнДрЮхА 21 > Leha-ha50 10 июля 2015, 22:24

      знатно у тебя бомбит

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 10 июля 2015, 18:59

      Отлично!

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