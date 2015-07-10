Хуснуллин: "Стадион ЦСКА откроется в начале 2016 года"

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что строительство стадиона ЦСКА завершится к началу 2016 года, а все основные работы на арене планируется завершить в конце этого года:
"Работы идут в хорошем темпе. Сейчас возводится северная трибуна стадиона. В целом работы планируется завершить до конца этого года. Здесь уже ведется устройство фасадов, перегородок, монтаж лифтов и внутренних инженерных систем", - сказал Хуснуллин.
Новая арена будет отвечать всем требованиям УЕФА. Трибуны смогут вместить около 27 тысяч зрителей. Кроме того, предусмотрено 127 скай-боксов - мест повышенной комфортности. Во время проведения ЧМ 2018 домашняя арена красно-синих будет использоваться как тренировочное поле для команд-участниц мундиаля.
Ранее Хуснуллин отметил, что неподалеку от стадиона строится станция метро "Ходынское Поле" Второго кольца.
"Работы идут полным ходом. Ведется проработка наиболее удобных маршрутов пешеходных связей станций метро и стадиона", - цитирует Хуснуллина портал стройкомплекса Москвы.
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