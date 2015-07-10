Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стерлинг вернулся к тренировкам с "Ливерпулем"

    Полузащитник "Ливерпуля" Рахим Стерлинг вернулся к тренировкам в составе красных. Ранее сообщалось, что игрок хочет покинуть команду из-за разногласий с главным тренером Бренданом Роджерсом.

    Стерлинг пропустил тренировки в среду и четверг, сославшись на болезнь. В пятницу он вернулся к команде.

    В воскресенье "Ливерпуль" отправится в предсезонное турне в Азию и Австралию, но пока не известно, поедет ли Стерлинг вместе с командой. Ранее сообщалось, что 20-летний игрок отказался лететь.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2015 13:39
    Рекомендуем
    Комментарии53
    ...
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 10 июля 2015, 22:21

      Толку от него уже не будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик 10 июля 2015, 20:46

      Во избежание конфликтов в коллективе правильнее было-бы его продать, тем более, что спрос есть, пока

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 10 июля 2015, 16:40

      Один куй, стерлинг зажравшийся нигер, надеюсь его впарят за большие деньги.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества 10 июля 2015, 16:36

      Заставили.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2988

      просто сашка 10 июля 2015, 16:15

      ливерпуль должен продать этого неблагодарного ямайского парня, пока шейхи еще в фифа менеджер не наигрались!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +392

      juventus186 > просто сашка 11 июля 2015, 00:44

      просто сашка, он должен его продать, пока цена не упала, и на вырученные СТЕРЛИНГИ можно было бы купить кого-то стоящего!!!
      Менджмент по закупкам и Ливерпуля "хромает на обе ноги"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      diego19 10 июля 2015, 16:12

      Лучше всего его повыгодней продать, если он сейчас так себя ведет, по любому будет и во время сезона так себя вести, это и на игре отразиться и на атмосфере.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 10 июля 2015, 16:08

      Наклонили наглеца.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +686

      старина 10 июля 2015, 15:37

      С этим "шоколадным зайчиком" уже давно все понятно.Хочет много денег и все дела.Только боссам ливера этого непонятно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      jet_set 10 июля 2015, 15:25

      Видимо запугали негритенка, или того хуже семью в заложники взяли. От клуба как Ливерпыль такое ожидать можно, а если в нем еще и ничтожество как В-Ротжерс водится, то именно этим способом Стерлинга и загнали в свое стадо.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +178

      diego19 > jet_set 10 июля 2015, 16:10

      Сказали: "либо играешь, либо отдадим тебя нашему фанклубу "голубые огни ливерпуля""

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      karasc1 > jet_set 10 июля 2015, 16:43

      Ему сказали, что если не будет тренироваться, продадут в "манюнд".

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +307

      yudin_duda > karasc1 10 июля 2015, 23:21

      Тогда бы он точно бойкотировать тренировки начал, т.к играть в Еврокубках и бороться за первое место в АПЛ хотят все, кроме ливершлака, они гей-парадами живут:)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Goosfraba 10 июля 2015, 15:17

      Так уходит он, или нет! Почему цену набивают? Типа "Я ухожу, но я не знаю, хотя может быть..."

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11