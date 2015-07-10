Стерлинг вернулся к тренировкам с "Ливерпулем"

Полузащитник "Ливерпуля" Рахим Стерлинг вернулся к тренировкам в составе красных. Ранее сообщалось, что игрок хочет покинуть команду из-за разногласий с главным тренером Бренданом Роджерсом.



Стерлинг пропустил тренировки в среду и четверг, сославшись на болезнь. В пятницу он вернулся к команде.



В воскресенье "Ливерпуль" отправится в предсезонное турне в Азию и Австралию, но пока не известно, поедет ли Стерлинг вместе с командой. Ранее сообщалось, что 20-летний игрок отказался лететь.



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