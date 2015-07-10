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    Источник: Касильяс согласился перейти в "Порту", отказавшись от части денег "Реала"

    Голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс достиг соглашения с руководством клуба о своем переходе в "Порту".
    По информации источника, Касильяс отказался от части суммы, обозначенной в его контракте с "Реалом". Соглашение вратаря и клуба было действительно до лета 2017 года. За это время он должен был получить 25 миллионов евро без вычета налогов.

    В ближайшие часы ожидается подписание Касильясом договора с "Порту". Вратарь попрощается с "Реалом" и болельщиками 11 июля на пресс-конференции.

    Ранее сообщалось, что сделка может не состояться из-за финансовых разногласий между клубами.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2015 13:30
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +283

      nahan 11 июля 2015, 04:29

      Вот ещё одна живая легенда уходит из Реала.

      1
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      Рейтинг: +68

      Ron09 10 июля 2015, 19:10

      болелы Барселоны негодуют ибо закрывается дырка

      0
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      Рейтинг: +193

      Cektor > Ron09 10 июля 2015, 19:32

      ты назвал вратяра легенду своего клуба - дыркой?? все понято

      7
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      Рейтинг: +46

      Karakas 10 июля 2015, 18:33

      эх кас переехал бы в серию либо в апл. Удачи

      0
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 10 июля 2015, 16:49

      И фамилия этого источника-зотов)))

      1
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      Рейтинг: +43

      Eezila > ANTI CULE 10 июля 2015, 19:42

      Вы безнадежно отстали от жизни, сэр,))

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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE > Eezila 11 июля 2015, 09:17

      Через недельку поглядим)

      1
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 10 июля 2015, 16:38

      Реал самый пиdарастический клуб в мире)

      3
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      Рейтинг: +32

      Realovec7 > Lionel Messi-10 10 июля 2015, 18:18

      А ты самый п.и.дарастический [Соблюдайте правила]

      0
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      Рейтинг: +136

      Бромгексин 10 июля 2015, 16:34

      Если отказался от денег,то уважуха. К сожалению,но признать надо,что он уже не уровень Реала. Пришло время идти на понижение

      1
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 10 июля 2015, 15:39

      Какая любовь легенды Реала , к клубу. Впрочем у них это взаимная любовь. Одни освистывают его на Бернабеу и меняют его на вратаря матрасника, а он дерется за каждую купюру, не пытаясь уступить. Что тут скажешь - мадридизм.

      5
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      Рейтинг: +870

      jet_set 10 июля 2015, 15:36

      Вы только на это посмотрите!
      Барсаглоры которые всю карьеру поливали Каса г*вном, теперь защищают его и даже называют легендой Реала и сборной Испании! Какие двуличные и мерзкие фанатики конечно.
      Кас стал огромной дыркой, которую видно даже из космоса. Он не уровень топ-клуба. Но сам он этого не признавал до последнего пущенного дурака. Вот и Реалу ничего не остается как выплатить огромное бабло лишь избавиться от в прошлом замечательного кипера. А Касильяс еще та тв@рь. Интригант, стукач у которого в уме одни деньги. А раньше его мир уважал. Теперь его сущность стала видна.

      5
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      Рейтинг: +221

      SUPER-RON > jet_set 10 июля 2015, 16:31

      ты обкурился, теперь смотришь из космоса. если кас тв.рь то ты д.бил.

      11
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      Рейтинг: +167

      Николай Петрович > jet_set 10 июля 2015, 16:41

      Ты какой-то нервный.Займись сеКсоМ...

      5
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      Рейтинг: +95

      Apxangel > Николай Петрович 10 июля 2015, 17:25

      Ему рано... ещё в садик ходит...

      6
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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 > jet_set 10 июля 2015, 17:37

      и я о том же

      3
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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos 10 июля 2015, 15:25

      Офигеть, Роналду за 6 лет в Реале забил больше всех голов со штрафных в Ла Лиге - 17... Месси за 12 лет в Ла Лиге - 11 голов со штрафных... Правильно сказал Сэр Алекс Фергюссон: "Если бы Роналду играл за Реал столько же, сколько и Месси за Барселону - то удвоил бы все нынешние рекорды Примеры"...

      5
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      Рейтинг: +699

      Пластун > Vamos_Ramos 10 июля 2015, 15:30

      Фигей дальше. И считай дальше выходы Месси на поле на 10 минут целыми матчами.

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      Рейтинг: +167

      Николай Петрович > Пластун 10 июля 2015, 16:43

      Не обращай внимание.Это самый гнилой человек на данный момент тут.

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 10 июля 2015, 15:18

      Такое впечетление что нетральные болельщики больше восхищаются карьерой Икера чем болелы Реала...что за на...

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