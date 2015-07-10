Источник: Касильяс согласился перейти в "Порту", отказавшись от части денег "Реала"

Голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс достиг соглашения с руководством клуба о своем переходе в "Порту".
По информации источника, Касильяс отказался от части суммы, обозначенной в его контракте с "Реалом". Соглашение вратаря и клуба было действительно до лета 2017 года. За это время он должен был получить 25 миллионов евро без вычета налогов.
В ближайшие часы ожидается подписание Касильясом договора с "Порту". Вратарь попрощается с "Реалом" и болельщиками 11 июля на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что сделка может не состояться из-за финансовых разногласий между клубами.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.