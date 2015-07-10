Источник: Касильяс согласился перейти в "Порту", отказавшись от части денег "Реала"

Голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс достиг соглашения с руководством клуба о своем переходе в "Порту".

По информации источника, Касильяс отказался от части суммы, обозначенной в его контракте с "Реалом". Соглашение вратаря и клуба было действительно до лета 2017 года. За это время он должен был получить 25 миллионов евро без вычета налогов.



В ближайшие часы ожидается подписание Касильясом договора с "Порту". Вратарь попрощается с "Реалом" и болельщиками 11 июля на пресс-конференции.



Ранее сообщалось, что сделка может не состояться из-за финансовых разногласий между клубами.