Туран: "Я потрачу шесть месяцев на то, чтобы адаптироваться в клубе, привыкнуть к городу"

Все верно говорит Арда,что-бы привыкнуть,адаптироваться,сыграться нужно время,время с командой,с колективом,с тренером!
Все верно говорит Арда,что-бы привыкнуть,адаптироваться,сыграться нужно время,время с командой,с колективом,с тренером!
Да КАМПНОУ стал самым лучшим стадионом в мире!!!
Вот бы и мне кто-нить дал 6 месяцев отгула, чтобы я погулял по Барселоне, возле соборов и фонтанов, придорожных кафе, попил пивка на пляже (3 часа до берега) наблюдая красивые закаты, посмотрел испанское танго, поплавал на лазурных берегах, подкатил шары к лункам красивых болельщиц барселонских в барах и дискотеках. =)
Его некуда ставить.
Ne ponimau zachem berut 29 letnego igroka kotoryy pol goda ne smozhet provesty ne odnu igru na mesto v pluzhashite???
Ya uveren chto on igrat ne budet maximum budet na zamenu snachalo vihodit`??? on obektino slabee buskeca, inesty I rakiticha.....
Budet Afelay nomer 2.....
Пока только просит,а отдачи ещё нет
Терпению и профессионализму Турана можно только позавидовать...
Суарес смог,Туран тем более
В общем, все у Барсы круто! Равных ей нет снова.
Не теряй время понапрасну