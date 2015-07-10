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    Туран: "Я потрачу шесть месяцев на то, чтобы адаптироваться в клубе, привыкнуть к городу"

    Новичок "Барселоны" Арда Туран заявил, что готов остаться на полгода без игровой практики и не будет выступать на правах аренды за другой клуб:
    "Уйти в аренду в другую команду, пока не закончится срок запрета на трансферы это не вариант для меня. Я лучше потрачу эти шесть месяцев на то, чтобы адаптироваться в клубе, привыкнуть к городу. Думаю, что Месси, Суарес, Неймар, Иньеста и я сможем играть все вместе. А почему нет? Думаю, получится уже в этом сезоне.
    Я буду играть вместе с лучшими игроками мира на лучшем стадионе мира. Меня ждет серьезная конкуренция, но я здесь, чтобы получать удовольствие от игры. Мне придется привыкнуть к новой игровой системе, и это будет нелегко. Но я хочу стать более сильным игроком", – сказал Туран.
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    Источник: Sports.ru

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    10.07.2015 13:02
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +20

      Chak-Norris 11 июля 2015, 19:11

      Все верно говорит Арда,что-бы привыкнуть,адаптироваться,сыграться нужно время,время с командой,с колективом,с тренером!

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      Рейтинг: +57

      kent21vek 11 июля 2015, 16:25

      Да КАМПНОУ стал самым лучшим стадионом в мире!!!

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      Рейтинг: +80

      Funny_Smailik 11 июля 2015, 09:21

      Вот бы и мне кто-нить дал 6 месяцев отгула, чтобы я погулял по Барселоне, возле соборов и фонтанов, придорожных кафе, попил пивка на пляже (3 часа до берега) наблюдая красивые закаты, посмотрел испанское танго, поплавал на лазурных берегах, подкатил шары к лункам красивых болельщиц барселонских в барах и дискотеках. =)

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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 11 июля 2015, 00:42

      Его некуда ставить.

      0
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      Рейтинг: +11

      knyaz_canada 10 июля 2015, 23:39

      Ne ponimau zachem berut 29 letnego igroka kotoryy pol goda ne smozhet provesty ne odnu igru na mesto v pluzhashite???
      Ya uveren chto on igrat ne budet maximum budet na zamenu snachalo vihodit`??? on obektino slabee buskeca, inesty I rakiticha.....
      Budet Afelay nomer 2.....

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 10 июля 2015, 21:14

      Пока только просит,а отдачи ещё нет

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 10 июля 2015, 20:18

      Терпению и профессионализму Турана можно только позавидовать...

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      Рейтинг: +86

      SuperDeco 10 июля 2015, 19:08

      Суарес смог,Туран тем более

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      Рейтинг: +102

      зигзаг 10 июля 2015, 17:48

      В общем, все у Барсы круто! Равных ей нет снова.

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      Рейтинг: +260

      Воин трои 10 июля 2015, 17:33

      Не теряй время понапрасну

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