"Челси" и "Брентфорд" согласовали условия перехода Макичрана

"Челси" объявил, что согласовал условия перехода в "Брентфорд" полузащитника Джоша Макичрана.



Выпускник академии "Челси" Макичран провел в составе синих 22 матча, присоединившись к основной команде в возрасте 17 лет. Позже игрок выступал на правах аренды за "Суонси", "Мидлсбро", "Уотфорд" и "Уиган". В прошлом сезоне полузащитник был в аренде у голландского "Витесса", в составе которого отыграл 21 матч.



"Брентфорд" завершил минувший сезон на 5 месте, но в матчах плей-офф за выход в Премьер-лигу уступил в полуфинале клубу "Мидлсбро".





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