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    "Челси" и "Брентфорд" согласовали условия перехода Макичрана

    "Челси" объявил, что согласовал условия перехода в "Брентфорд" полузащитника Джоша Макичрана.

    Выпускник академии "Челси" Макичран провел в составе синих 22 матча, присоединившись к основной команде в возрасте 17 лет. Позже игрок выступал на правах аренды за "Суонси", "Мидлсбро", "Уотфорд" и "Уиган". В прошлом сезоне полузащитник был в аренде у голландского "Витесса", в составе которого отыграл 21 матч.

    "Брентфорд" завершил минувший сезон на 5 месте, но в матчах плей-офф за выход в Премьер-лигу уступил в полуфинале клубу "Мидлсбро".

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    Источник: ФК «Челси»

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    10.07.2015 12:58
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +42

      alboro 10 июля 2015, 19:43

      ок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 10 июля 2015, 16:52

      посмотрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 10 июля 2015, 14:39

      Что-то он не запомнился..............

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +746

      Челси 23 10 июля 2015, 14:34

      с самого начала было видно что из него ничего не получится!

      0
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      Рейтинг: +90

      Vaart23 10 июля 2015, 14:18

      Макирчан

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 июля 2015, 13:41

      Ну что ж, удачи! Авось дорастет до синих вновь.

      0
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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 10 июля 2015, 13:37

      В первые его сезон,когда он выходил на замены изредка, он подавал большие надежды, и игрой своей показывал потенциал, но... увы и ах, развить свой талант так и не сумел, и к сожалению ничего особого так и не показал. Может в Брентфорде "проснётся"? Остаётся только пожелать ему удачи!

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      Рейтинг: +179

      Суmраk 05 10 июля 2015, 13:30

      Одним "блудным сыном" меньше

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 10 июля 2015, 13:16

      Он не оправдал надежд?

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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 10 июля 2015, 13:12

      сначала подумал что армяшка какой то

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