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    Туран подписал с "Барселоной" контракт на 5 лет

    "Барселона" официально представила своего новичка полузащитника Арду Турана. Игрок подписал с каталонским клубом контракт на 5 лет.

    Напомним, что Туран перешел в "Барселону" из "Атлетико" в начале этой недели за 34 миллиона евро. Еще семь миллионов мадридский клуб может получить в качестве бонусов.

    Также отметим, что из-за запрета на трансферы, наложенным ФИФА на "Барселону", турок сможет выйти на поле в сине-гранатовой футболке не ранее января 2016 года.



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    Источник: ФК «Барселона»

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    10.07.2015 12:22
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    Комментарии81
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      Рейтинг: +35

      GadzhiDAG 12 июля 2015, 23:41

      Единстенный мужчина в барсе!!!

      0
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      Рейтинг: +35

      GadzhiDAG 12 июля 2015, 23:41

      пРИШЕЛ В БАРСУ ЧТОБЫ ПОБИТЬ НЕЙМАРА ЗА СМЕХ

      0
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      Рейтинг: +91

      The Method Man 11 июля 2015, 13:52

      Парень действительно заслуживает, как минимум, уважения. Человек ради футболки Барсы пожертвовал очень многими благоприятными аспектами: 1. В ПСЖ, согласно СМИ, зарплата была больше; 2. В Барсе наверняка будет игроком резерва первой необходимости, а в любом другом клубе, скорее всего, стал бы игроком основы; 3. Полугодичный пропуск матчей из за бана, что само по себе является серьезным, буксирющим адаптацию игрока, фактором; 4. Риск быть в опале у нового президента, если этого человека не будут звать Бартомеу. В ПСЖ же, из за вероисповедания суннитского толка Ислама, был бы в фаворитах владельцев клуба; 5. и последнее, не побоялся стать мишенью мадридской инквизиции в лице Атлетико и Реала. Это я все к тому, что убирая с чаши весов отличные спортивные данные Турана, в любом случае измерение будет в его пользу только лишь благодаря мужским качествам турка

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 10 июля 2015, 19:43

      Отдали бы теперь в краткосрочную аренду.

      1
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 10 июля 2015, 19:20

      Жаль, что матрасников разбирают, Ла Лига от этого проиграет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      Karakas 10 июля 2015, 18:41

      Добро пожаловать борода! Желаю удачи. Добавит дерзости.

      3
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      Рейтинг: +50

      kanuni 10 июля 2015, 18:40

      Обидно((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      10-Lil KyAs-10 10 июля 2015, 17:38

      Завистники опять кипишуют, ибо Арда выбрал лучший клуб мира, а не их объект глорства..)) То ли ещё будет, когда он кубки продолжит над головой поднимать в составе каталонского клуба, небо вновь будет зариться от нескончаемых барсафобо-бугуртов..))

      10
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    • ...
      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 10 июля 2015, 16:49

      Будет лизать у петухов)))

      2
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 10 июля 2015, 16:44

      Новичок «Барселоны» Арда Туран заявил, что готов на полгода остаться без игровой практики.

      «Уйти в аренду в другую команду, пока не закончится срок запрета на трансферы – это не вариант для меня. Я лучше потрачу эти шесть месяцев на то, чтобы адаптироваться в клубе, привыкнуть к городу.

      Думаю, что Месси, Суарес, Неймар, Иньеста и я сможем играть все вместе. А почему нет? Думаю, получится уже в этом сезоне.

      Я буду играть вместе с лучшими игроками мира на лучшем стадионе мира. Меня ждет серьезная конкуренция, но я здесь, чтобы получать удовольствие от игры.

      Мне придется привыкнуть к новой игровой системе, и это будет нелегко. Но я хочу стать более сильным игроком», – сказал Туран.

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