Туран подписал с "Барселоной" контракт на 5 лет

Единстенный мужчина в барсе!!!
Напомним, что Туран перешел в "Барселону" из "Атлетико" в начале этой недели за 34 миллиона евро. Еще семь миллионов мадридский клуб может получить в качестве бонусов.
Также отметим, что из-за запрета на трансферы, наложенным ФИФА на "Барселону", турок сможет выйти на поле в сине-гранатовой футболке не ранее января 2016 года.
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