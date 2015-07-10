ПСВ готов продать Вейналдума в "Ньюкасл" за 14,5 млн фунтов

ПСВ принял предложение "Ньюкасла" по трансферу полузащитника Джорджиньо Вейналдума.



Официальный твиттер команды сообщает, что игрок покинул расположение клуба на сборах во Франции и ведет переговоры с "Ньюкаслом" о личном контракте. Кроме того, известно, что Вейналдум в ближайшее время пройдет медосбледование в новом клубе.



Сумма трансфера, по сообщению источника, составила 14,5 миллионов фунтов.



Напомним, что ранее Вейналдума пытался приобрести "Зенит".



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