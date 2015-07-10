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    ПСВ готов продать Вейналдума в "Ньюкасл" за 14,5 млн фунтов

    ПСВ принял предложение "Ньюкасла" по трансферу полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

    Официальный твиттер команды сообщает, что игрок покинул расположение клуба на сборах во Франции и ведет переговоры с "Ньюкаслом" о личном контракте. Кроме того, известно, что Вейналдум в ближайшее время пройдет медосбледование в новом клубе.

    Сумма трансфера, по сообщению источника, составила 14,5 миллионов фунтов.

    Напомним, что ранее Вейналдума пытался приобрести "Зенит".

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    Источник: ФК ПСВ

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    10.07.2015 12:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +122

      serginho8 11 июля 2015, 04:01

      Классный универсал и уровень игры у него приличный, куда нб в тоттенхем можно было бы но не в ньюкасл...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 10 июля 2015, 19:41

      Сороки не прогадают...

      1
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      Рейтинг: +223

      DXTK 10 июля 2015, 18:54

      Без условно хороший трансфер но нужно подумать еще над усилением Атаки. По крупицам собирают команду. Макларену выподает второй шанс из команды которая показывает удручающий футбол создать что-то на подобие Мидлсбро. По этому пожелаем Сорокам его купить. Главное по глупости Баллотели не подписать, а то на днях изжелали его увидить в клубе.

      1
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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 10 июля 2015, 12:57

      давай давай.. ньюкасл хоть когонить купите для усиления состава, а то точно в этом сезоне в ЧШ провалитесь

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      ...
      Рейтинг: +122

      serginho8 > урфинДжо 11 июля 2015, 04:02

      лучше бы кабая вернули...

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      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение 10 июля 2015, 12:34

      Хотелось увидеть его и Вильену у Кумана, но видимо что то не срослось...

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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 > Субъективное мнение 10 июля 2015, 17:23

      Я думал, Куман попробует его наиграть вместо Шнейдерлина.

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