Алексей Березуцкий: "Пришествие Думбия станет отличной новостью"

Защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал возможное возвращение в стан красно-синих нападающего итальянской "Ромы" Сейду Думбия.



"Забивной форвард нам необходим. Надеемся, что такой у нас в скором времени появится. Трансферное окно еще будет открыто долго, так что время есть. Хотя нам уже совсем скоро играть квалификацию Лиги чемпионов... Будет великолепно, если вернется Думбия. Слышал, что есть такая вероятность, но пока представляется это с трудом. Пришествие Сейду станет для команды отличной новостью", - сказал футболист.



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