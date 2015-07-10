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    Алексей Березуцкий: "Пришествие Думбия станет отличной новостью"

    Защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал возможное возвращение в стан красно-синих нападающего итальянской "Ромы" Сейду Думбия.

    "Забивной форвард нам необходим. Надеемся, что такой у нас в скором времени появится. Трансферное окно еще будет открыто долго, так что время есть. Хотя нам уже совсем скоро играть квалификацию Лиги чемпионов... Будет великолепно, если вернется Думбия. Слышал, что есть такая вероятность, но пока представляется это с трудом. Пришествие Сейду станет для команды отличной новостью", - сказал футболист.

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    Источник: Бобсоккер

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    10.07.2015 11:13
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    Комментарии89
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      Рейтинг: +243

      Порядочная свинья 11 июля 2015, 11:58

      Купила Рома коныка,
      А конык без ноги!
      Какая Гинер-игрышка!
      Гы-гы, гы-гы, ги-ги!

      0
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      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 > Порядочная свинья 11 июля 2015, 13:44

      Возможный приход Сейду переполошил хлевок??? Аж даже рифма не прет!!!

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      Рейтинг: +243

      Порядочная свинья > Leha-ha50 11 июля 2015, 14:35

      Конечно переполошил - Думбия спустя год стал моложе, показал просто феерическую игру в Италии, наколотил кучу голов, перестал хрусталить - и поэтому Рома срочно хочет его сбагрить!
      А если серьезно, то не верю я в возвращение Думбия. Рома предъявляла претензии армейцам, вот Гинер и решил подзамять тему, пустив слухи о возможной аренде/покупке игрока... Одна ему дорога - в Китай, доигрывать свое...

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      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 > Порядочная свинья 11 июля 2015, 14:45

      Рома необоснованно возлагала на Сейду ну очень большие надежды. Осень он не тренировался, выходил на замену. Потом африканские баталии, где Сейду просидел весь турнир на лавке. А приехав в Рим , сразу был брошен в бой. Тут Гарсия явно погорячился. Хотя на тот момент Рома была в полной ..опе и Гарсия хватался за любую соломинку. Посмотрим, что будет дальше.

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      Рейтинг: +36

      bnm750x 10 июля 2015, 19:30

      появилась тема.

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      Рейтинг: +283

      nahan 10 июля 2015, 19:30

      Пока мало верится в возвращение Думбия.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 10 июля 2015, 18:20


      Думбия будет украшением для нашего чемпионата.

      Чем сильнее каждый клуб - тем сильнее российский футбол в целом.

      -


      Хочется чтобы не уходили такие футболисты, как Кураньи, Вальбуэна, Думбия, Вагнер, Карваоьо, Роберто Карлос и так далее.

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 10 июля 2015, 17:46

      Было бы не плохо,поживём увидим.

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      Рейтинг: +4077

      морозз 10 июля 2015, 16:09

      Бесплатно если... то Гинер разведёт приветственно руки...запросят Денежек то Гинер покажет фигу!

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      Рейтинг: +957

      guf ak-47 > морозз 10 июля 2015, 17:08

      и правильно сделает

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      Рейтинг: +29

      Великий_конь > морозз 10 июля 2015, 17:08

      спартак - ЦСКА 0:4

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      Рейтинг: +4077

      морозз > Великий_конь 10 июля 2015, 17:22

      Гений статистики...?

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      Рейтинг: +4077

      морозз > guf ak-47 10 июля 2015, 17:22

      Я тоже так думаю...больно он был капризен и травмо опасен!

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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 10 июля 2015, 15:52

      Однозначно - здорово!Сейду понимает,что потерялся в "Роме",а ЦСКА - его клуб,его стихия!Даст Бог без травм!

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      Рейтинг: +459

      sour12 > ОЛЛС 10 июля 2015, 23:07

      Да скорей травма и не даёт играть то к сожалению....

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 10 июля 2015, 14:46

      Вряд ли.

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 10 июля 2015, 14:18

      Роме хрень подсунули.

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > artem 81 10 июля 2015, 15:00

      Рома сама хрень...

      2
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      Рейтинг: +29

      Trumen 10 июля 2015, 14:18

      однако факт тот еще, что с Носорогом, что без его - но ЦСКА ниже 3 места не опускается

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