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    Р-Спорт: Карпин - главный тренер армавирского "Торпедо"

    Президент армавирского "Торпедо" Мурат Гомлешко известил общественность, что рулевым команды в новом сезоне ФНЛ будет Валерий Карпин.

    "Валерий Георгиевич будет работать с тремя испанскими помощниками. Не могу озвучить срок контракта. Договориться с Карпиным было не очень сложно, ведь с ним решал вопрос о назначении лично Олег Мкртчян - главный инвестор нашего клуба. Состав? Сейчас комплектуемся, заявляем футболистов", - сказал Гомлешко.

    Первый матч в ФНЛ "Торпедо" проведет в воскресенье, 12-го июля, против "Зенита-2" в гостях.

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    Источник: Р-Спорт

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    10.07.2015 11:02
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    Комментарии126
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      Рейтинг: +6001

      GoldPlayFIFARus9 20 июля 2015, 23:54

      Он чё там,играет по схеме 6-4-0? 3 матча ноль забитых,ноль пропущенных

      0
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      Рейтинг: +10

      Clasicmonsta 14 июля 2015, 14:35

      Карпин - герой России, кто забыл. Победный гол забил французам. Тогда еще зенитовец Панов здорово сыграл. Карпин имеет пробелы в тренерском мастерстве. Но вот в честности и храбрости ему не отказать. Вот Капелла - 930 лямов положил в карман и привет. А Карпин не таковский. Да, не Спиноза. Но старался всегда. Кроме того острослов своеобразный...

      0
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      Рейтинг: +41

      Оливер Рольф 12 июля 2015, 13:57

      Вале-ее-ее-ра)

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 09:58

      Сегодня будет первый матч

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 11 июля 2015, 17:00

      Учитывая что Карпин не в системе Спартака и он, при всей своей неоднозначности (а скорее всего из за неё), мне нравится то буду в ФНЛ, не в ущерб Тосно и Зенит 2, болеть за Армавир.

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      Рейтинг: +222

      удав 11 июля 2015, 09:46

      чемпионат в эти выходные начинается, а состав только формируется и тренер только пришел! похоже остается только "Валераверить"

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 11 июля 2015, 06:38

      В элиту пробьются?:)

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      Рейтинг: +35

      пелеvin 10 июля 2015, 18:52

      ...ну наконец-то валера нашел свою команду ) ...верим ! )

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 10 июля 2015, 18:24


      Ну и чем же, интересно, армавирское Торпедо провинилось?

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      Рейтинг: +197

      cpartak60 > ФК Зенит всея Руси 11 июля 2015, 11:52

      сегодня ваш[Зенит] будет бит валероном!

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      Рейтинг: +154

      mondm 10 июля 2015, 18:23

      Интересно, какой бюджет он потребовал на приобретение новых игроков. Валера своего не упустит , все выкачает)

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