Р-Спорт: Карпин - главный тренер армавирского "Торпедо"

Он чё там,играет по схеме 6-4-0? 3 матча ноль забитых,ноль пропущенных
"Валерий Георгиевич будет работать с тремя испанскими помощниками. Не могу озвучить срок контракта. Договориться с Карпиным было не очень сложно, ведь с ним решал вопрос о назначении лично Олег Мкртчян - главный инвестор нашего клуба. Состав? Сейчас комплектуемся, заявляем футболистов", - сказал Гомлешко.
Первый матч в ФНЛ "Торпедо" проведет в воскресенье, 12-го июля, против "Зенита-2" в гостях.
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