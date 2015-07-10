Р-Спорт: Карпин - главный тренер армавирского "Торпедо"

Президент армавирского "Торпедо"известил общественность, что рулевым команды в новом сезоне ФНЛ будет"Валерий Георгиевич будет работать с тремя испанскими помощниками. Не могу озвучить срок контракта. Договориться с Карпиным было не очень сложно, ведь с ним решал вопрос о назначении лично- главный инвестор нашего клуба. Состав? Сейчас комплектуемся, заявляем футболистов", - сказал Гомлешко.Первый матч в ФНЛ "Торпедо" проведет в воскресенье, 12-го июля, против "Зенита-2" в гостях.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!