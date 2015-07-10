"Зенит" представил игровую форму на сезон

Накануне санкт-петербургский "Зенит" на своем официальном сайте продемонстрировал игровую форму, в которой команда проведет ближайший сезон. На первом фото представлена часть домашнего комплекта, на втором - гостевого.











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