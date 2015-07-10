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    "Зенит" представил игровую форму на сезон

    Накануне санкт-петербургский "Зенит" на своем официальном сайте продемонстрировал игровую форму, в которой команда проведет ближайший сезон. На первом фото представлена часть домашнего комплекта, на втором - гостевого.





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    Источник: ФК «Зенит»

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    10.07.2015 10:53
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    Комментарии226
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      Рейтинг: +243

      Порядочная свинья 11 июля 2015, 12:18

      Бюджетненько...
      А на трусах и гетрах Зенька вообще сыкономил!!!

      0
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      Рейтинг: +72

      densmen 11 июля 2015, 11:43

      лучше бы вышиванку нарисовали

      0
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      Рейтинг: +146

      Баба Яга против 11 июля 2015, 05:53

      Главное чтобы удобно было лазить в мусорные баки,ну и яркий цвет чтобы водитель мусоровоза не задавил.

      2
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 11 июля 2015, 00:30

      Ростов ввёл новую моду на презентацию формы.

      0
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      Рейтинг: +114

      zen it 10 июля 2015, 23:15

      в позапрошлом сезоне мне форма больше нравилась, правда спортивная форма в том году пошла на убыль...

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      Рейтинг: +1775

      piercman 10 июля 2015, 20:19

      эт не ромбики — эт типа волны невы. по крайней мере, так утверждает найк))

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      Рейтинг: +102

      лолос 10 июля 2015, 19:32

      А зачем "Зенит" на свою форму кучу эмблемок "Спартака" налепил? Это такой знак уважения к "красно-белым"?

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      Рейтинг: +794

      Miaf > лолос 10 июля 2015, 19:39

      Поклонения.

      2
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      Рейтинг: +226

      рус фан 10 июля 2015, 18:45

      С дизайнерской точки зрения форма не так и богато украшена, нет символов города и названия к сожалению.

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      Рейтинг: +106

      Romchik1989 > рус фан 11 июля 2015, 07:30

      Полностью согласен, могли хотя бы вставить фотографии основных достопримечательностей города, а на груди, большой портрет Боярского)

      2
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      Рейтинг: +78

      karnager 10 июля 2015, 18:15

      Я тут ни одного ромба не увидел. Школота наверное не знает, что это такое. А вот на след от шины трактора вполне похоже

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      Рейтинг: +444

      лошадка35 10 июля 2015, 18:08

      всё хорошо, кроме звёздочки.

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      Рейтинг: +1430

      нoГГано > лошадка35 11 июля 2015, 07:16

      У вас она даже на эмблеме))

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      Рейтинг: +444

      лошадка35 > нoГГано 11 июля 2015, 11:00

      да, но это другое, та звезда часть эмблемы.
      а эти, которые за чемпионства - вроде эпитафии, причём прижизненной. выходя на игру, надо о следующем титуле думать, а не прошлыми хвастаться.
      поэтому бесят эти звёзды и у Динамо, и у Зеньки, и то, что ЦСКА в ЛЧ с ними играл. имхо, такие звёздочки должен рисовать только спартак, чтобы подчеркнуть, что всё лучшее - в прошлом.

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