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    Галицкий подарил Вандерсону брендированные часы

    Президент "Краснодара" Сергей Галицкий накануне подарил дорогие брендированные часы нападающему команды Вандерсону, который достиг отметки в 100 матчей за "быков". Чтобы вручить презент, Галицкий специально прилетел в австрийский Клагенфурт, где южане пребывают на сборе.



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    Источник: ФК «Краснодар»

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    10.07.2015 10:20
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    Комментарии115
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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 11 июля 2015, 07:25

      Малорик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 11 июля 2015, 00:34

      Галицкий не только Вандерсона отметил ценным подарком за 100 матчей за Краснодар, но и мотивировал всю команду, сплотил её перед очень трудным чемпом в роли призера, прилетев на сборы для вручения подарка! Успеха Краснодару в ЛЕ и нашей лиге!!! У нас Футбол на первом месте!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      лолос 10 июля 2015, 19:22

      А Керимов бы подарил "Бугатти Вейрон".

      А может он на тренировки опаздывает и это такой намек?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Klasse 10 июля 2015, 18:35

      брендированные, это как брендовые, только с перехода

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 10 июля 2015, 18:12

      Сто матчей за Краснодар это как бы впечатляет.
      Молодец Вандерсон.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      Tocc 10 июля 2015, 15:24

      Кто бы что не писал про Краснодар и Галицкого,но если бы хоть половина клубов в России шли таким же путем,наш футбол был бы куда на голову выше нынешнего! Еще 3-4 года и херню писать придется только про другие клубы...Завидуем все вместе Этому Клубу там царит футбол а не грязь!

      14
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      Рейтинг: +169

      Overbeer 10 июля 2015, 14:36

      Пойду в Магнит пиво куплю- внесу свой вклад скромный)

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +503

      Luter Red 10 июля 2015, 14:32

      Молодец, Галицкий, правильный подход к футболу...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      jurgen h 10 июля 2015, 13:21

      про стоимость не сообщается?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Ministri Krasnodar 10 июля 2015, 12:54

      Молодец Сергей Николаевич.Он уважает игроков,игроки уважают его.Никакого напряжения и конфликтов между игроками и руководством.Вот это наверно и основа хорошей игры и достижения новых футбольных вершин.

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