Галицкий подарил Вандерсону брендированные часы

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий накануне подарил дорогие брендированные часы нападающему команды Вандерсону, который достиг отметки в 100 матчей за "быков". Чтобы вручить презент, Галицкий специально прилетел в австрийский Клагенфурт, где южане пребывают на сборе.







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