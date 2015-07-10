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    Блаттер: "Англичанам не по нраву, что они перестали контролировать футбол"

    Президент ФИФА Зепп Блаттер поделился причиной, почему Англия предвзято относится к вверенной ему организации.

    "Нездоровое отношение англичан к ФИФА копилось в течение многих лет. Оно почти переросло в ненависть. Англия попросту потеряла контроль над своим любимым видом спорта. Они страдают от этого, им не по себе. Отсюда и постоянные атаки на нас. По их мнению, не кто иной, как я, виноват в том, что их женская сборная на недавнем чемпионате мира забила автогол. Случайно я не должен еще отвечать и за природный климат в мире?..", - саркастично заметил швейцарец.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    10.07.2015 09:34
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    Комментарии94
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      Рейтинг: +62

      valeron88 11 июля 2015, 06:40

      Блаттер смешон, переводя стрелки. Англичане научились лучше всех зарабатывать в футболе, а эта ФИФА - использует топ-клубы для зарабатывания денег. Если бы Англия контролировала игру - уже давно были бы введены видеоповторы. Интересно ,сам Блаттер, будет ли жить в Катаре на время ЧМ и сможет ли он сидеть на стадионах в такую жару? ФИФА опозорены, а англичане просто первые начали под них копать. ФИФА - организация коррупционеров, считающих, что футбол - это их игра. Уничтожить ФИФА - спасти футбол

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      Рейтинг: +234

      CL2014 10 июля 2015, 17:36

      Как раз об этом я и думаю. Очень рад что блаттер наконец это публично сказал. А еще надо было про американцев упомянуть, им тоже не нравится что футбол, самый популярный вид спорта, не контролируется американским правительством. Вот ити две нации как раз больше всего приложили усилий чтобы выкинуть блаттера и поставить своего чиновника как сделали с Украиной

      2
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 10 июля 2015, 17:05

      Прав старик.
      И фарсополи смердюки не без помощи англов замутили.

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 10 июля 2015, 16:50

      Англия уже который год не о чем.

      1
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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 10 июля 2015, 16:22

      Смело Зепп вскрыл сущность извечных колонизаторов!!! Браво Блаттер!!!

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      Рейтинг: +449

      Сенситив 10 июля 2015, 14:15

      знатно потролил старикан бритишей...))

      0
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      Рейтинг: +65

      jurgen h 10 июля 2015, 13:18

      давай, дядь зеппи! по ушам им и пендаля под зад)))

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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 10 июля 2015, 12:26

      Зепп очень даже прав

      11
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      Рейтинг: +69

      rector 10 июля 2015, 11:58

      Наколдовал старикашка.

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      Рейтинг: +141

      Warsaw 10 июля 2015, 11:57

      англо-саксы - мерзкий гнилой народец, который всю свою историю развязывал войны, а сам потом отсиживался на своем острове

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      Рейтинг: +686

      старина > Warsaw 10 июля 2015, 12:00

      Жаль викингов не осталось)

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > Warsaw 10 июля 2015, 12:06

      Warsaw, англичане, кстати еще и неплохо зарабатывали на войнах!

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      Рейтинг: +4875

      алдан2014 > старина 10 июля 2015, 12:25

      Они теперь большинство среднего полу стали

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