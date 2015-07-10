Блаттер: "Англичанам не по нраву, что они перестали контролировать футбол"

Президент ФИФА Зепп Блаттер поделился причиной, почему Англия предвзято относится к вверенной ему организации.



"Нездоровое отношение англичан к ФИФА копилось в течение многих лет. Оно почти переросло в ненависть. Англия попросту потеряла контроль над своим любимым видом спорта. Они страдают от этого, им не по себе. Отсюда и постоянные атаки на нас. По их мнению, не кто иной, как я, виноват в том, что их женская сборная на недавнем чемпионате мира забила автогол. Случайно я не должен еще отвечать и за природный климат в мире?..", - саркастично заметил швейцарец.



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