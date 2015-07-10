Гьян перебрался из ОАЭ в Китай

Известный по выступлениям в Европе игрок сборной Ганы Асамоа Гьян сменил клуб. Он перешел из "Аль-Аина" и китайский "Шанхай Теллэйс". Трудовое соглашение с африканцем рассчитано на два года. Заработная плата нападающего составит 227 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, Гьян в списке самых оллачиваемых футболистов мира станет седьмым.



В Европе футболист больше всего игр провел за итальянскую "Модену" (53 матча).



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