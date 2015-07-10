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    Гьян перебрался из ОАЭ в Китай

    Известный по выступлениям в Европе игрок сборной Ганы Асамоа Гьян сменил клуб. Он перешел из "Аль-Аина" и китайский "Шанхай Теллэйс". Трудовое соглашение с африканцем рассчитано на два года. Заработная плата нападающего составит 227 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, Гьян в списке самых оллачиваемых футболистов мира станет седьмым.

    В Европе футболист больше всего игр провел за итальянскую "Модену" (53 матча).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2015 09:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 10 июля 2015, 13:45

      Помню в 2010 неплохо на ЧМ отыграл. А теперь только деньги зарабатывает.

      1
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      Рейтинг: +882

      spartach091 10 июля 2015, 11:14

      всю карьеру бабки колотит

      1
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      Рейтинг: +130

      ermak6448 10 июля 2015, 10:43

      Видно будет Его по делам футбольным.

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      Рейтинг: +625

      el barsa 10 июля 2015, 10:27

      ЕГО БОГ НАКАЗАЛ ЗА ТОТ ПЕНАЛЬТИ В 2010 Г ЧМ В ВОРОТА МУСЛЕРЫ. ТУПОЙ Е.БЕНЬ. ДО СИХ ПОР НЕ ЗАБУДУТ ЕМУ ТОТ ПЕНАЛЬТИ

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      Рейтинг: +47

      Toldo Interista > el barsa 10 июля 2015, 11:23

      Бог наказал??) с такой ЗАРПЛАТОЙ)) АХАХА он деньги лопатой капает не жизнь а сказка

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 10 июля 2015, 09:45

      зачем ломаться в европе?

      0
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      Рейтинг: +108

      Kumertau 10 июля 2015, 09:42

      игрок не плохой, еще не совсем возрастной. за Аль-Аин сыграл 83 матча забив при этом 95 мячей, даже для ОАЭ результат серьезный

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