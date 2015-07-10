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    "Манчестер Юнайтед" ждет за Эванса 14 млн евро

    Защитник английского "Манчестер Юнайтед" Джонни Эванс этим летом может покинуть команду. На игрока всерьез претендует "Вест Бромвич", которому придется расстаться с 14-ю миллионами евро, если они хотят видеть "красного дьявола" у себя. Официального предложения от "дроздов" пока не поступало.

    В минувшем сезоне АПЛ Эванс провел 14 матчей.

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    Источник: Mirror.co.uk

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    10.07.2015 08:20
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +12

      Duda Gigolaev Osetin 12 июля 2015, 11:58

      ЗА такого защитника можно и самому доплатить,чтоб ушел.. А если заберет с собой еще и Смолинга, Джонса, Фабио, Рафаэла, Шоу, Рохо, то цены не будет ему.

      0
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      Рейтинг: +13

      Manchester2015 11 июля 2015, 21:24

      В Фенербахче его!под шумок вместе с нани и РВП

      0
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      Рейтинг: +95

      Apxangel 10 июля 2015, 17:29

      14? миллионов? за такого только если РУБЛЕЙ... И то дороговато...

      2
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      Рейтинг: +16

      Bibras 10 июля 2015, 16:02

      Да было бы неплохо избавиться от полжарника

      0
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      Рейтинг: +24

      SarmatMUFC 10 июля 2015, 14:15

      Ты бы хоть регалии постеснялся.как никак,неоднократный чемпион Англии в отличии от некоторых.

      0
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      Рейтинг: +27

      zenit747 10 июля 2015, 12:40

      слишком многовато за такого защитничка))

      1
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      Рейтинг: +169

      Mr_Tim 10 июля 2015, 11:48

      :D он же не стоит столько! если за 10 отдатут уже рекорд будет)) этот трансфер должен состоятся! хоть кто нибудь заберите его хоть за 1 млн.

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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд 10 июля 2015, 11:42

      А получат 12 рублей которыми подтерли задницу.

      2
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      Рейтинг: +207

      champions 20 > Это_же_Энфилд 10 июля 2015, 13:02

      Фото из детства?семейные традиции?

      2
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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд > champions 20 10 июля 2015, 13:45

      Картина Репина- "Философ Влагал".

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      Рейтинг: +2988

      просто сашка 10 июля 2015, 11:02

      если честно это животное нужно бесплатно отпустить в спартак, как раз его клуб))) какие 17 лямов 3 ляма цена его)))

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      Рейтинг: +870

      jet_set 10 июля 2015, 10:59

      Это отличная сумма за такого высококлассного игрока. Чемпион АПЛ и ЛЧ. Такое не каждому дано)

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