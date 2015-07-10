Льоренте желает переехать в Англию

Нападающий туринского "Ювентуса" Фернандо Льоренте изъявляет желание продолжить карьеру в Англии. Сообщается, что испанцу уже предложил контракт лондонский "Тоттенхэм". Англичане готовы отдать за футболиста 14 миллионов евро, что должно устроить "старую синьору".



Молва также сватает Льоренте в "Порту" и "Монако".



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