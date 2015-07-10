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    Льоренте желает переехать в Англию

    Нападающий туринского "Ювентуса" Фернандо Льоренте изъявляет желание продолжить карьеру в Англии. Сообщается, что испанцу уже предложил контракт лондонский "Тоттенхэм". Англичане готовы отдать за футболиста 14 миллионов евро, что должно устроить "старую синьору".

    Молва также сватает Льоренте в "Порту" и "Монако".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2015 08:07
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +256

      Arhive 10 июля 2015, 19:53

      это хорошие новости.

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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 10 июля 2015, 14:47

      Подходящая лига чтобы закончить карьеру

      2
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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд 10 июля 2015, 12:50

      Испанский дендроид.

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      Рейтинг: +98

      morgoshia 10 июля 2015, 12:07

      в МЮ бы его, а то на Чичу ЛВГ не рассчитывает, а играть весь сезон только Руни и Уилсоном будет большим риском!

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 10 июля 2015, 11:28

      Да продавайте уже Фернандо пока есть возможность. Чего мешкают то...!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Barsis 10 июля 2015, 09:11

      Пусть у него все получится, удачи!

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      Рейтинг: +148

      alexov222 10 июля 2015, 08:56

      Болелы ТТХ ( THST) написали письмо в ФА,с предложением делить Уембли с челси на период реконструкции стадионов

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      Рейтинг: +49

      Clint > alexov222 10 июля 2015, 09:18

      Думю для обеих команд было бы не плохо, и дешевле, да и 4-5 милионов в год для обеих команд это ничто, и было бы здорово увидеть очные матчи этих команд на одной арене

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      Рейтинг: +148

      alexov222 > Clint 10 июля 2015, 09:44

      Для Абрамовича 5-6 лямов пустяк. Вполне могут заплатить за аренду сами втрое больше,чтоб вставить палки в колеса)

      1
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      Рейтинг: +424

      Ololoev 10 июля 2015, 08:48

      Это естественно, ведь каждый мечтает играть в Лучшей Лиге Мира.

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      Рейтинг: +148

      alexov222 10 июля 2015, 08:44

      Ну что за тупость? Пытаются продать двух флопов-старперов,а на замену берут такого же , еще и за круглую сумму...могли РВП купить в таком случае всего за пятерку

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      Рейтинг: +134

      cannongun > alexov222 10 июля 2015, 16:17

      +
      но сейчас это чушь все. не верь.
      правда, его могут подмажнуть на флажке ТО))

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      Рейтинг: +148

      alexov222 > cannongun 10 июля 2015, 17:43

      привет Мах! сокер мертвый или предвзятый...Леви презентовал план нового стадиона,и договор с NFL на 10 лет по 2 игры в год ( покрытие будет для пиндоского футбола,а для нормального будет выдвижное)...и вот уже сегодня пишут,владелец фулхэма и Jacksonville Jaguar,хочет продать фулхэм и купить ТТХ, и проводить больше игр NFL на УХЛ...вот накер нам это надо?

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      Рейтинг: +607

      Bearded man 10 июля 2015, 08:44

      14 лямов за него, 14 за Эванса. Древесина нынче в цене.

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