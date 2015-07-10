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    Джовани Дос Сантос перейдет в "ЛА-Гэлакси"

    Игрок испанского "Вильярреала" Джовани Дос Сантос по окончании Золотого кубка КОНКАКАФ перейдет в американский "Лос-Анджелес Гэлакси". Футболист уже согласовал свою зарплату в новом клубе: она составит 3,4 миллиона долларов в год. Сумма трансфера же равняется 7 миллионам евро.

    В минувшем сезоне Примеры мексиканец провел 29 матчей и забил один гол.

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    Источник: Sports.ru

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    10.07.2015 08:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +122

      serginho8 11 июля 2015, 04:03

      да просто хочет в с Джеррардом сфоткаться

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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 10 июля 2015, 13:51

      Не рановато?

      1
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 10 июля 2015, 11:53

      правильно

      0
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      Рейтинг: +59

      YAMAYKA 10 июля 2015, 11:35

      Зря переходит, он нашел свой клуб в европе тем более в 26 лет ехать в МЛС это конечно усиление для МЛС но скажем так, я думал он будет в Вильереале топить тем более в ЛЕ поиграть бы.

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      Рейтинг: +392

      juventus186 10 июля 2015, 09:36

      Будет на пару со СтивиДжи водичку "Herbalife" попивать и на газончике сидеть, а потом по газончику бегать.
      Ну иногда и забивать!!!:-)

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      Рейтинг: +106

      Romchik1989 10 июля 2015, 08:49

      Пустился во все тяжкие.

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      Рейтинг: +81

      yarukua 10 июля 2015, 08:47

      Рано уезжаешь еще

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      Рейтинг: +122

      timur_zenit_fan 10 июля 2015, 08:43

      маловата зп для млс

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      Рейтинг: +27

      valencia14 > timur_zenit_fan 10 июля 2015, 12:09

      так и он не джерард и не бэкхем

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      Рейтинг: +122

      timur_zenit_fan > valencia14 13 июля 2015, 09:53

      так ему 25 и сейчас он посильней и полезней будет...но да согласен, там имена делают деньги

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      Рейтинг: +72

      Barca09-09 10 июля 2015, 08:04

      Отлично

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