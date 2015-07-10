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    Вьетто: "Симеоне - лучший тренер для меня"

    Новичок мадридского "Атлетико" Лусиано Вьетто прокомментировал свой переход в стан "матрасников".

    "Наш тренер Диего Симеоне знает меня с детства. Это самый подходящий специалист для меня - при нем я смогу показывать максимум своих возможностей. Надеюсь, у меня получится быстро влиться в состав команды. Партнеры приняли хорошо. Отрадно, что "Атлетико" - это постоянно борющийся за титулы клуб, а его болельщики походят на аргентинских", - сказал нападающий.

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    Источник: Football Espana

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    10.07.2015 07:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +870

      jet_set 10 июля 2015, 12:01

      Подлизал капитально.

      0
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      Рейтинг: +134

      La Masia 10 июля 2015, 11:31

      Удивительно было бы,если он вдруг обгадил своего нового тренера

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 10 июля 2015, 09:44

      обычные слова новичка

      0
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      Рейтинг: +274

      смещной 10 июля 2015, 07:55

      Это неуважение по отношению к Торалю

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