Вьетто: "Симеоне - лучший тренер для меня"

Новичок мадридского "Атлетико" Лусиано Вьетто прокомментировал свой переход в стан "матрасников".



"Наш тренер Диего Симеоне знает меня с детства. Это самый подходящий специалист для меня - при нем я смогу показывать максимум своих возможностей. Надеюсь, у меня получится быстро влиться в состав команды. Партнеры приняли хорошо. Отрадно, что "Атлетико" - это постоянно борющийся за титулы клуб, а его болельщики походят на аргентинских", - сказал нападающий.



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