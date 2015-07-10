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    Маскерано: "Информация об уходе из сборной - ложь"

    Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано прокомментировал появившуюся на днях информацию о своем уходе из стана "альбиселесты".

    "Любые спекуляции на эту тему есть не что иное, как ложь. Сейчас трудно принимать такие решения. Было бы эгоистично сейчас уходить из сборной. По традиции, если я приму какое-то решение, объявлю об этом официально. То, что муссируется в СМИ, не следует принимать на веру", - сказал игрок.

    За последние 12 лет Маскерано провел в майке сборной Аргентины 111 матчей и забил 3 мяча.

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    Источник: Football Espana

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    10.07.2015 07:22
    Комментарии8
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      Рейтинг: +699

      Пластун 10 июля 2015, 12:11

      Маскерано напоминает на поле Пуйоля своей харизмой. Отличный игрок. Спасибо, что Бартомеу когда занял пост врио президента не продал его в Наполи. А ведь [Соблюдайте правила ] Россель хотел его продать(((((((

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 10 июля 2015, 11:25

      верим, верим

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 07:57

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +662

      Triem 10 июля 2015, 07:53

      Маскерано мужик, что бы там не говорили! Вот кого нужно было покупать в Баварию а не Алькантару или Бенатиа!

      2
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      Рейтинг: +36

      naeb999 > Triem 10 июля 2015, 09:01

      облизывайтесь)))

      2
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      Рейтинг: +662

      Triem > naeb999 10 июля 2015, 10:23

      Да мне как бы по барабану! И так тоже набор игроков достаточный - вот бы только ваш распиаренный физрук ушел бы из команды куда нибудь в ман Сити тренеровать, тогда вообще полный порядок!

      2
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      Рейтинг: +108

      Kumertau 10 июля 2015, 07:53

      чет всех провожают оттуда, более чем уверен Месси тоже никакой перерыв делать не планирует

      2
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 10 июля 2015, 07:43

      Чай не из сборной России уходит, есть за что зацепиться.

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