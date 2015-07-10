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    Мовсисян не захотел возвращаться в США

    Нападающий московского "Спартака" Юра Мовсисян ответил отказом на предложение команды МЛС "Реал Солт-Лейк" перейти в ее стан. Об этом поведал технический директор клуба Крэйг Вайбель.

    "Этим летом Юра к нам не поедет. Мы с ним поговорили, и стало понятно, что теперь в России его все устраивает. В "Спартаке" произошла тренерская перестановка, новый специалист серьезно рассчитывает на Мовсисяна. Я рад за Юру, но, конечно, мы его ожидали увидеть у себя", - заявил функционер.

    Мовсисян выступал за "Реал Солт-Лейк" с 2007-го по 2009-й год.

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    Источник: Sports.ru

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    10.07.2015 07:16
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +10

      Mikhail40 12 июля 2015, 22:10

      выбор правильный остаться в россии.в россии можно и заработать деньги и жить на широкую ногу(если дадут конечно).а в сша люди только и живут что бы заработать деньги.и будут работать до тех пор пока не заболеют или что то вроде а потом все что многими годами откладывали потеряют за короткое время и будут несчастливы.

      0
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      Рейтинг: +49

      spartakus50 10 июля 2015, 20:53

      Юра умеет забивать и, простите, бомжарикам и ишачкам))
      Кто забыл - скоро вспомнит!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 10 июля 2015, 15:25

      ну хорошо коль так.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      БСТ 10 июля 2015, 13:12

      США не авторитет

      2
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      Рейтинг: +1369

      makkie 10 июля 2015, 12:44

      Раз остался - будь добр набирать форму и помогать команде. Хочется увидеть прежнего Мовсисяна, забивающего по 15 голов в сезоне.
      Нормальная такая в атаке конкуренция пока, лишь бы никто не поломался.

      3
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      Рейтинг: +21

      3Алиев 10 июля 2015, 12:22

      Юра не подведи, ждем от тебя хорошей игры, болельщик Спартака на протяжении 30 лет, считающий что футбол ни как не связан с национальностью. Хотя многие, к сожалению, на этом играют

      2
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      Рейтинг: +274

      никита001 10 июля 2015, 12:19

      Что и требовалось доказать.

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 10 июля 2015, 12:14

      До закрытия трансферного окна время есть-постарайтесь все-таки его уговорить.

      3
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      Рейтинг: +593

      112910415 10 июля 2015, 11:22

      пусть только попробует не заиграть!

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > 112910415 10 июля 2015, 17:27

      И что?

      Как всегда, заплачете и приметесь ждать уже нового сезона?
      )

      0
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 10 июля 2015, 11:06

      Все кто попадает в спартак-середняк деградируют!

      5
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > Евгений Спартак 10 июля 2015, 12:54

      Зенькины скамеечники тоже Спартак винят.

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      Рейтинг: +712

      RIR68 > Евгений Спартак 10 июля 2015, 16:55

      вот ты сейчас всех суперзвёзд перечислил. молодец.

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      Рейтинг: +16

      AndSp > Великий ЦСКА Москва 11 июля 2015, 20:20

      Аха, Думбия, Вагнер, Жо, Красич и др., так феерят после вас в Европе, Китае, что место в сборной для них обеспечено навечно

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