Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Данило: "Кафу - мой кумир, но я хочу стать уникальным игроком"

    Новобранец мадридского "Реала" Данило поделился своими амбициями стать футболистом, не похожим ни на кого.

    "Для всех бразильских крайних защитников образцом для подражания является Кафу. Он мой кумир. Но я не стал бы себя с кем-то сравнивать, ведь у меня есть свои фирменные черты. Старательно работаю, чтобы стать уникальным футболистом. На моей позиции есть конкуренция, но это говорит только об огромном весе "Реала". От того, что на одну позицию есть я, Даниэль Карвахаль и Альваро Арбелоа, выигрывает только клуб", - сказал Данило.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2015 07:03
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +34

      Блуждающий 10 июля 2015, 16:59

      Скромный парень)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Francy Francy 10 июля 2015, 14:12

      хех) Кафу: Данило - мой кумир, но я стал уникальным игроком)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Silva11 10 июля 2015, 10:31

      теперь у Реала есть возможно спокойной избавиться от Арбелоа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +662

      Triem 10 июля 2015, 09:54

      Кафу был действительно шикарным крайним защитником! Сейчас игра в его манере наиболее актуальна для защитников и эстафету лучшего от него подхватил конечно же Филипп Лам!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +108

      Kumertau > Triem 10 июля 2015, 10:45

      Лам стабилен, но лучшим был после Майкон, конечно же

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +662

      Triem > Kumertau 11 июля 2015, 07:50

      Хаа))) Лам играет одинаково на высоте в обоих флангах, чего о Майконе не скажешь! Сказал бы хотябы Дани Алвеш, или Марсело, еще можно было бы спорить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Карпати1963 10 июля 2015, 08:27

      Добре є

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 07:58

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 10 июля 2015, 07:47

      Да уж помним Кафу и как он в предсезонье 2004, на сборах в США, забил Челси с острого угла, тогда Милан победил 3-2.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +917

      Bаrsenоga 10 июля 2015, 07:22

      Не знаю кто такой кафу но лудшим бразильским защитником в истории все счетают дани алвеша которого раскрыла моя барса.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      asgard25 > Bаrsenоga 10 июля 2015, 08:04

      Кафу 2-кратный чемпион мира!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      Willian05 > Bаrsenоga 10 июля 2015, 08:29

      Кафу и Роберто Карлос 2 лучших крайних защитников в истории мирового футбола

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC > Bаrsenоga 10 июля 2015, 08:45

      это тот которого все ноунеймы латинской америки вертели на фланге? ясно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      Martini1987 > Bаrsenоga 10 июля 2015, 12:35

      .. сказал школьник 5 "а" класса)) Мальчик, ты писать по русски научись для начала, а потом на форумы лезь, где взрослые дяди и тети общаются) Да, и манию величия тоже по умерить не мешало бы тебе)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34

      Блуждающий > Bаrsenоga 10 июля 2015, 17:00

      А, что есть такая игра "футбол" знаешь?)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11