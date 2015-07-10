Данило: "Кафу - мой кумир, но я хочу стать уникальным игроком"

Новобранец мадридского "Реала" Данило поделился своими амбициями стать футболистом, не похожим ни на кого.



"Для всех бразильских крайних защитников образцом для подражания является Кафу. Он мой кумир. Но я не стал бы себя с кем-то сравнивать, ведь у меня есть свои фирменные черты. Старательно работаю, чтобы стать уникальным футболистом. На моей позиции есть конкуренция, но это говорит только об огромном весе "Реала". От того, что на одну позицию есть я, Даниэль Карвахаль и Альваро Арбелоа, выигрывает только клуб", - сказал Данило.



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