"Анжи" просмотрит воспитанника "Локомотива"

Махачкалинский "Анжи", продолжающийся укрепляться перед новым сезоном РФПЛ, взял к себе на просмотр защитника хабаровского "СКА-Энергия" Даниила Чалова. Воспитанник московского "Локомотива" в минувшем сезоне ФНЛ провел 21 игру и забил один гол.



Отметим, что на данный момент Чалова в заявке хабаровчан на сезон 2015/2016 нет.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!