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    "Анжи" просмотрит воспитанника "Локомотива"

    Махачкалинский "Анжи", продолжающийся укрепляться перед новым сезоном РФПЛ, взял к себе на просмотр защитника хабаровского "СКА-Энергия" Даниила Чалова. Воспитанник московского "Локомотива" в минувшем сезоне ФНЛ провел 21 игру и забил один гол.

    Отметим, что на данный момент Чалова в заявке хабаровчан на сезон 2015/2016 нет.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2015 06:49
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 10 июля 2015, 22:44

      Правильно!

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      Рейтинг: +73

      Диньо 10 июля 2015, 20:34

      Зайцев в Тосно....

      0
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      Рейтинг: +20

      doktor shvarz 10 июля 2015, 10:58

      А кто такой Зайцев ? Анжи его просматривает.

      0
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      Рейтинг: +183

      tamerlan71 > doktor shvarz 10 июля 2015, 11:10

      Тоже защитник.

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      Рейтинг: +20

      doktor shvarz > tamerlan71 10 июля 2015, 12:23

      зачем столько централов?

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      Рейтинг: +192

      Дед Мазая 10 июля 2015, 09:51

      Все новички середняки. Чтобы сделать из них команду, нужно время. Что-то тревожно становится за Анжи...

      0
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      Рейтинг: +14

      MaratDag05 > Дед Мазая 10 июля 2015, 18:04

      Но потом вспоминаешь,что тренер у нас Семин и тревога отступает )

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      Рейтинг: +133

      ибрагимхалил 10 июля 2015, 09:50

      шушера

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      Рейтинг: +38

      30rustam30 10 июля 2015, 08:14

      Есть над чем работать,удачи нам !

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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 07:59

      хорошо

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      Рейтинг: +492

      Нохчийн95Турпалхо95 10 июля 2015, 07:56

      давай палыч, не подведи))) А то набрали игроков много, надо с ними качественно работать.

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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 10 июля 2015, 07:16

      столько новичков в команде собирается, вся надежда на Палыча , что сумеет выстроить игру. Удачи Анжи!

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      Рейтинг: +33

      Леки-15 10 июля 2015, 07:06

      Нормально

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