Мексика забила Кубе шесть мячей на Золотом кубке КОНКАКАФ

совсем разный уровень
Сегодня в США состоялись первые матчи группы "С" Золотого кубка КОНКАКАФ.
10 июля. Чикаго. Стадион "Солджер Филд".
Мексика - Куба - 6:0 (4:0).
Голы: 1:0 - Перальта, 17; 2:0 - Вела, 22; 3:0 - Перальта, 37; 4:0 - Гуадрадо, 44; 5:0 - Перальта, 62; 6:0 - Дж. дос Сантос, 75.
Мексика: Очоа, Агилар, Лайун, Родригес, Рейес, Эррера, Х. дос Сантос (Дж. дос Сантос, 57), Гуардадо (Корона, 72), Риос, Вела (Эскивель, 72), Перальта.
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10 июля. Чикаго. Стадион "Солджер Филд".
Тринидад и Тобаго - Гватемала - 3:1 (3:0).
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!