Мексика забила Кубе шесть мячей на Золотом кубке КОНКАКАФ

Сегодня в США состоялись первые матчи группы "С" Золотого кубка КОНКАКАФ.





10 июля. Чикаго. Стадион "Солджер Филд".

Мексика - Куба - 6:0 (4:0).

Голы:

1:0 - Перальта, 17; 2:0 - Вела, 22; 3:0 - Перальта, 37; 4:0 - Гуадрадо, 44; 5:0 - Перальта, 62; 6:0 - Дж. дос Сантос, 75.