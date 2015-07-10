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    Мексика забила Кубе шесть мячей на Золотом кубке КОНКАКАФ

    Сегодня в США состоялись первые матчи группы "С" Золотого кубка КОНКАКАФ.

    10 июля. Чикаго. Стадион "Солджер Филд".

    Мексика - Куба - 6:0 (4:0).

    Голы: 1:0 - Перальта, 17; 2:0 - Вела, 22; 3:0 - Перальта, 37; 4:0 - Гуадрадо, 44; 5:0 - Перальта, 62; 6:0 - Дж. дос Сантос, 75.

    Мексика: Очоа, Агилар, Лайун, Родригес, Рейес, Эррера, Х. дос Сантос (Дж. дос Сантос, 57), Гуардадо (Корона, 72), Риос, Вела (Эскивель, 72), Перальта.

    10 июля. Чикаго. Стадион "Солджер Филд".

    Тринидад и Тобаго - Гватемала - 3:1 (3:0).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2015 06:33
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +593

      112910415 10 июля 2015, 11:11

      совсем разный уровень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      aseke25 10 июля 2015, 10:22

      Мощный старт...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 10 июля 2015, 10:21

      Зато кубинцы в домино играют лучше всех.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      aseke25 10 июля 2015, 10:20

      Мощный старт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 10 июля 2015, 09:55

      Хоть кто-то играет в свое удовольствие.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +607

      Bearded man 10 июля 2015, 09:47

      Гуардадо его зовут, понабрали чудиков по объявлениям, которые даже футболистов различить не могут.

      3
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      Рейтинг: +449

      Сенситив > Bearded man 10 июля 2015, 14:11

      зри в состав...))

      0
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      Рейтинг: +3081

      drug01 10 июля 2015, 08:55

      Начало положено!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      DXTK 10 июля 2015, 08:55

      И в футболе и в теннисе 6-0 это разгром. Не слишком разнообразная была игра одна команда буквально высекла другую.
      В другом матче случилась классическая ситуация одна команда переиграла на два гола другую счет 3-1 вроде и ничего.

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 10 июля 2015, 08:43

      Дж. дос Сантос оказался успешнее Хэ дос Сантоса!!!:-)

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      Рейтинг: +392

      juventus186 10 июля 2015, 08:41

      В Чикаго Тобаго ломало Гватемало!!!
      Ломало три раза, да так , что сломало!!

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