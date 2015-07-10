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    Феррейра-Карраско близок к переходу в "Атлетико"

    Форвард "Монако" Янник Феррейра-Карраско в ближайшее время пополнит стан мадридского "Атлетико". Накануне клубы уладили все вопросы касательно трансфера, и уже сегодня бельгиец должен пройти медицинское обследование для "матрасников". Испанцы заплатят за нападающего 20 миллионов евро.

    Футболист провел три матча за первую сборную Бельгии.

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    Источник: L' Equipe

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    10.07.2015 06:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +49

      Tonik-ID 10 июля 2015, 21:37

      Все правильно сделали. Выдохшийся Туран выгодно продан за 40 - на его место взять свежий и голодный Караско. +20 млн в копилку) А если Карась этот вдруг не заиграет, то зимой можно замену прикупить.

      Осталось только защиту укрепить. Ну скорее всего возьмут Абденура. 16 млн нормальная цена, учитывая что Тоби продан за ту же сумму.

      Итого учитывая все трансферы Атлетико остается в плюсе на 12млн

      0
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      Рейтинг: +122

      timur_zenit_fan 10 июля 2015, 08:47

      сильный игрок

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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond 10 июля 2015, 08:06

      вообще-то он не нападающий, а полузащитник, а точнее вингер. его зенит в этом году собирался купить, а матрасники перебили. ему всего 21 год - видимо взяли на перспективу, хотя может и в основу попасть на место турана. игрок сильный, быстрый, грамотный. Болельщики Зенита должны были запомнить его по матчу ЛЧ Зенит-Монако, где от него исходило много опасности у ворот Зенита - оба мяча в ворота Зенита были забиты с его передач

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:01

      хорошо

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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 10 июля 2015, 07:33

      это что за недоразумение
      и почему он стоит так много
      неуж-то он лучше гризманна и виетто

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      Рейтинг: +60

      Барабуля > RUSTY8 10 июля 2015, 07:50

      А что Гризманна и Вьетто по 20 отдали?

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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 > Барабуля 10 июля 2015, 08:04

      Ценник у него странный
      С накидкой

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      Рейтинг: +60

      Барабуля > RUSTY8 10 июля 2015, 08:17

      У кого сейчас не странный сейчас?

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