Феррейра-Карраско близок к переходу в "Атлетико"

Все правильно сделали. Выдохшийся Туран выгодно продан за 40 - на его место взять свежий и голодный Караско. +20 млн в копилку) А если Карась этот вдруг не заиграет, то зимой можно замену прикупить.
Осталось только защиту укрепить. Ну скорее всего возьмут Абденура. 16 млн нормальная цена, учитывая что Тоби продан за ту же сумму.
Итого учитывая все трансферы Атлетико остается в плюсе на 12млн
Форвард "Монако" Янник Феррейра-Карраско в ближайшее время пополнит стан мадридского "Атлетико". Накануне клубы уладили все вопросы касательно трансфера, и уже сегодня бельгиец должен пройти медицинское обследование для "матрасников". Испанцы заплатят за нападающего 20 миллионов евро.
Футболист провел три матча за первую сборную Бельгии.
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