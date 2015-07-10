Феррейра-Карраско близок к переходу в "Атлетико"

Форвард "Монако" Янник Феррейра-Карраско в ближайшее время пополнит стан мадридского "Атлетико". Накануне клубы уладили все вопросы касательно трансфера, и уже сегодня бельгиец должен пройти медицинское обследование для "матрасников". Испанцы заплатят за нападающего 20 миллионов евро.



Футболист провел три матча за первую сборную Бельгии.



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